Рейтинг@Mail.ru
Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220406/podmoskove-1782044991.html
Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья
Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья - РИА Новости, 06.04.2022
Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья
Более одного миллиона гостей посетили курорты Подмосковья зимой, и больше всего отдыхающих приехали в "Сорочаны" — почти 596 тысяч, сообщили в региональном... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:06
2022-04-06T19:07
туризм
туризм
новости - туризм
леонид тягачев
балашиха
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154932/25/1549322591_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_36082675cc48d120d3c5a3d1639e8556.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более одного миллиона гостей посетили курорты Подмосковья зимой, и больше всего отдыхающих приехали в "Сорочаны" — почти 596 тысяч, сообщили в региональном комитете по туризму.Также популярностью пользовались "Горнолыжный клуб Леонида Тягачева", где катались 130 тысяч отдыхающих. "Волен" и "Степаново" в Дмитровском округе выбрали свыше 67 тысяч любителей зимнего спорта.Еще 120 тысяч посетителей побывали на курорте "Лисья гора" в городском округе Балашиха.
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154932/25/1549322591_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_e8326d008041001406899cd5bada367a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, леонид тягачев, балашиха, московская область (подмосковье)
19:06 06.04.2022 (обновлено: 19:07 06.04.2022)
 
Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья

Самым популярным горнолыжным курортом Подмосковья стали "Сорочаны"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСноубордисты на горнолыжном курорте "Сорочаны" в Московской области
Сноубордисты на горнолыжном курорте Сорочаны в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более одного миллиона гостей посетили курорты Подмосковья зимой, и больше всего отдыхающих приехали в "Сорочаны" — почти 596 тысяч, сообщили в региональном комитете по туризму.
Также популярностью пользовались "Горнолыжный клуб Леонида Тягачева", где катались 130 тысяч отдыхающих. "Волен" и "Степаново" в Дмитровском округе выбрали свыше 67 тысяч любителей зимнего спорта.
Еще 120 тысяч посетителей побывали на курорте "Лисья гора" в городском округе Балашиха.
Свято-Троицкая Сергиева лавра - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 08:00Туризм
Столица православия и русской игрушки. На выходные — в Сергиев Посад
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЛеонид ТягачевБалашихаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала