https://ria.ru/20220406/podmoskove-1782044991.html
Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья
Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья - РИА Новости, 06.04.2022
Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья
Более одного миллиона гостей посетили курорты Подмосковья зимой, и больше всего отдыхающих приехали в "Сорочаны" — почти 596 тысяч, сообщили в региональном... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:06
2022-04-06T19:06
2022-04-06T19:07
туризм
туризм
новости - туризм
леонид тягачев
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более одного миллиона гостей посетили курорты Подмосковья зимой, и больше всего отдыхающих приехали в "Сорочаны" — почти 596 тысяч, сообщили в региональном комитете по туризму.Также популярностью пользовались "Горнолыжный клуб Леонида Тягачева", где катались 130 тысяч отдыхающих. "Волен" и "Степаново" в Дмитровском округе выбрали свыше 67 тысяч любителей зимнего спорта.Еще 120 тысяч посетителей побывали на курорте "Лисья гора" в городском округе Балашиха.
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, леонид тягачев, балашиха, московская область (подмосковье)
19:06 06.04.2022 (обновлено: 19:07 06.04.2022)
Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья
Самым популярным горнолыжным курортом Подмосковья стали "Сорочаны"