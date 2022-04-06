https://ria.ru/20220406/podmoskove-1782044991.html

Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья

Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья - РИА Новости, 06.04.2022

Назван самый популярный горнолыжный курорт Подмосковья

Более одного миллиона гостей посетили курорты Подмосковья зимой, и больше всего отдыхающих приехали в "Сорочаны" — почти 596 тысяч, сообщили в региональном... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:06

2022-04-06T19:06

2022-04-06T19:07

туризм

туризм

новости - туризм

леонид тягачев

балашиха

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более одного миллиона гостей посетили курорты Подмосковья зимой, и больше всего отдыхающих приехали в "Сорочаны" — почти 596 тысяч, сообщили в региональном комитете по туризму.Также популярностью пользовались "Горнолыжный клуб Леонида Тягачева", где катались 130 тысяч отдыхающих. "Волен" и "Степаново" в Дмитровском округе выбрали свыше 67 тысяч любителей зимнего спорта.Еще 120 тысяч посетителей побывали на курорте "Лисья гора" в городском округе Балашиха.

https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, леонид тягачев, балашиха, московская область (подмосковье)