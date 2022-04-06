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Россия и Египет обсудили подготовку к ПМЭФ-2022

Россия и Египет обсудили подготовку к ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 06.04.2022

Россия и Египет обсудили подготовку к ПМЭФ-2022

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в России Назихом Али Бахаэльдином Эльнаггари. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:24

2022-04-06T12:24

2022-04-06T12:24

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МОСКВА, 6 апр - Пресс-служба Фонда Росконгресс. Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в России Назихом Али Бахаэльдином Эльнаггари.В ходе встречи были затронуты вопросы двусторонних отношений, включая пути дальнейшего укрепления взаимодействия в торгово-экономической, культурной, научной, образовательной, социальной, туристической сферах.В течение многих лет Египет был и остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров России на Ближнем Востоке и в Африке. При содействии Советского Союза в Египте построено около 100 промышленных объектов, многие из которых, прежде всего Асуанская высотная плотина, Хелуанский металлургический комбинат, алюминиевый завод в Наг-Хаммади, и поныне играют важную роль в египетской экономике. В постсоветский период масштабы делового взаимодействия были сокращены, однако в последние годы отмечается его устойчивый рост.За прошедшие годы российско-египетское взаимодействие значительно укрепилось благодаря активному политическому диалогу и совместным проектам. Стороны также обсудили подготовку к юбилейному Петербургскому международному экономическому форуму в 2022 году, где Египет выступает в статусе страны-гостя и готовит страновую экспозицию.Напомним: юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.Регистрация представителей СМИ уже открыта и продлится до 13 мая 2022 года.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

пресс-релизы