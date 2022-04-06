https://ria.ru/20220406/podderzhka-1782011859.html

Челябинский губернатор рассказал о поддержке экономики в условиях санкций

Челябинский губернатор рассказал о поддержке экономики в условиях санкций - РИА Новости, 06.04.2022

Челябинский губернатор рассказал о поддержке экономики в условиях санкций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил меры поддержки отраслей экономики в условиях внешних санкций, в их числе – льготное кредитование... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:07

2022-04-06T09:07

2022-04-06T09:07

экономика

игорь левитин

сергей собянин

леонид горнин

россия

алексей текслер

челябинская область

санкции в отношении россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил меры поддержки отраслей экономики в условиях внешних санкций, в их числе – льготное кредитование федеральных системообразующих предприятий, а также индексация зарплат бюджетников и поддержка занятости населения, сообщила пресс-служба правительства региона.Текслер провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы". Глава региона как руководитель комиссии озвучил предложения по мерам поддержки и развития отраслей экономики, пояснив, что перед комиссией стояла задача сформировать повестку на апрель."Эта повестка была отчасти нам задана, и мы с ней согласны. Это вопрос достаточности программ льготного кредитования, адаптация МСП к уровню ключевой ставки, тарифное регулирование, поддержка занятости, логистика, поддержка реальных доходов населения, сезонные вопросы. По итогам нашей совместной работы с коллегами из всех отраслевых комиссий мы сформировали ряд предложений, который вынесем также на рассмотрение штаба, который возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.Так, в числе предложений главы региона по мерам поддержки отраслей экономики льготное кредитование федеральных системообразующих предприятий, а также запуск механизмов поддержки инвесткредитования. "Для сферы промышленности по аналогии с программой для малого и среднего предпринимательства эти механизмы должны обеспечить стабильную ставку по инвесткредитам, равную ставке по льготным кредитам на оборотные средства, то есть на уровне 11%. В сельском хозяйстве механизм льготного инвесткредита уже сформирован, но требует донастройки", - пояснил он.По словам Текслера, одна из важных задач - поддержка занятости, здесь необходимо оперативно мониторить рынок труда и, если понадобится, выделять дополнительные средства отдельным регионам. "Это направление сейчас нужно постоянно держать в фокусе внимания", - сказала глава региона.Кроме того, по словам главы региона, очень важно провести дополнительную индексацию зарплат бюджетников. "На наш взгляд, это потребует увеличения объема соответствующих дотаций регионам. Очень важно обратить внимание на то, что обозначал президент РФ: приоритет социальных выплат, пособий, пенсий, повышение МРОТ и прожиточного минимума. Мы также предлагаем компенсировать с федерального уровня расходы регионов по новым выплатам на детей от 8 до 16 лет", - добавил он.Как отметил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, правительством России уже принято около 200 мер поддержки. "Сегодня важно понимать, как это повлияло на субъекты, проанализировать эффект. Многие решения принимаются также федеральными органами государственной власти. Регионы должны оперативно отслеживать эту информацию", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Левитина.Замминистра экономического развития РФ Сергей Галкин сообщил, что на данный момент в утвержденный план входят 216 мер поддержки, из них 111 уже реализуются. По его словам, основные мероприятия плана связаны с обеспечением гибких условий работы для бизнеса, помощью системообразующим предприятиям и малому бизнесу, а также упрощением импорта продукции. "Часть мер мы уже включили в утвержденный План, среди них – льготные кредиты для МСП и системообразующих предприятий, поддержка туризма, упрощение импортных процедур. Остальные инициативы сейчас прорабатываем…", - цитирует пресс-служба слова Галкина.Кроме того, замминистра финансов РФ Леонид Горнин отметил, что в настоящее время состояние бюджетов всех регионов страны остается устойчивым. "Сейчас сложно спрогнозировать влияние санкционных решений на доходы каждого субъекта РФ, но, очевидно, что самая главная задача – подойти ответственно, консервативно к накопленным резервам субъектов РФ. Понятно, что сильно скорректируются и поступления в доходную часть субъектов. Поэтому, несмотря на то, что сегодня ситуация стабильная, правительство предлагает дополнительные меры, которые поддержат финансовую стабильность бюджетов субъектов", - сказал он.

https://ria.ru/20220405/ekonomika-1781949203.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/sobyanin-1780411162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, игорь левитин, сергей собянин, леонид горнин, россия, алексей текслер, челябинская область, санкции в отношении россии