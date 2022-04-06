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Западные СМИ могут навещать украинских пленных, заявили в Минобороны
Западные СМИ могут навещать украинских пленных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022
Западные СМИ могут навещать украинских пленных, заявили в Минобороны
Россия обеспечила доступ СМИ и международных организаций к украинским военнопленным, находящимся на территории РФ, заявил в среду начальник Национального центра РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:54
2022-04-06T16:54
2022-04-06T16:54
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия обеспечила доступ СМИ и международных организаций к украинским военнопленным, находящимся на территории РФ, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста организовано. В установленном порядке российской стороной передаются карточки-извещения на всех задержанных украинских граждан. Обеспечен доступ к военнопленным на территории Российской Федерации представителям средств массовой информации и международных организаций", - сказал он.
https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Западные СМИ могут навещать украинских пленных, заявили в Минобороны
Минобороны: Россия обеспечила доступ СМИ и международных организаций к украинским пленным