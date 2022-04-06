https://ria.ru/20220406/plennye-1782135127.html

Западные СМИ могут навещать украинских пленных, заявили в Минобороны

Западные СМИ могут навещать украинских пленных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022

Западные СМИ могут навещать украинских пленных, заявили в Минобороны

Россия обеспечила доступ СМИ и международных организаций к украинским военнопленным, находящимся на территории РФ, заявил в среду начальник Национального центра РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:54

2022-04-06T16:54

2022-04-06T16:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия обеспечила доступ СМИ и международных организаций к украинским военнопленным, находящимся на территории РФ, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста организовано. В установленном порядке российской стороной передаются карточки-извещения на всех задержанных украинских граждан. Обеспечен доступ к военнопленным на территории Российской Федерации представителям средств массовой информации и международных организаций", - сказал он.

https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр