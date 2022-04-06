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Лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади признали виновным в плагиате - РИА Новости, 06.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220406/plagiat-1781969526.html
Лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади признали виновным в плагиате
Лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади признали виновным в плагиате - РИА Новости, 06.04.2022
Лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади признали виновным в плагиате
Суд в Иране признал Асгара Фархади виновным в заимствовании идеи фильма "Герой" из документальной картины "All Winners All Losers" ("Все победители, все... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T00:02
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Суд в Иране признал Асгара Фархади виновным в заимствовании идеи фильма "Герой" из документальной картины "All Winners All Losers" ("Все победители, все проигравшие"), снятого его бывшей студенткой Азаде Масихзаде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Режиссер обвинен в нарушении авторских прав девушки и плагиате ключевых элементов ее ленты. В титрах Масихзаде указана не была. Решение суда обжалованию не подлежит. Наказание еще не определено. В худшем случае режиссера обяжут передать "все доходы, полученные от показа фильма в кинотеатрах или онлайн, Масихзаде. Также ему может грозить тюремный срок.Премьера ленты "Герой" прошла в 2021 году на Каннском кинофестивале. Картина получила Гран-при жюри и заработала в мировом прокате 2,5 миллиона долларов. Главный герой фильма — Рахим, осужденный за долги. Ему выпала возможность выйти из тюрьмы на несколько дней, чтобы встретиться с родными. Тогда же он узнает, что его возлюбленная нашла сумку с крупной суммой. Мужчина не воспользовался ситуацией, чтобы расплатиться с кредиторами, а решил вернуть деньги владельцу. Фархади — один из самых знаменитых иранских режиссеров. На его счету награды престижных фестивалей и премий. Например, у него есть два "Оскара", которые ему вручили в 2012 и 2017 годах за лучший фильм на иностранном языке. Эти призы он получил за картины "Развод Надера и Симин" и "Коммивояжер", соответственно.
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новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), иран
00:02 06.04.2022
 
Лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади признали виновным в плагиате

Иранского режиссера Асгара Фархади признали виновным в плагиате фильма "Герой"

© Asghar Farhadi Productions, 2021Кадр из фильма "Герой"
Кадр из фильма Герой
© Asghar Farhadi Productions, 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Суд в Иране признал Асгара Фархади виновным в заимствовании идеи фильма "Герой" из документальной картины "All Winners All Losers" ("Все победители, все проигравшие"), снятого его бывшей студенткой Азаде Масихзаде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Режиссер обвинен в нарушении авторских прав девушки и плагиате ключевых элементов ее ленты. В титрах Масихзаде указана не была.
Решение суда обжалованию не подлежит. Наказание еще не определено. В худшем случае режиссера обяжут передать "все доходы, полученные от показа фильма в кинотеатрах или онлайн, Масихзаде. Также ему может грозить тюремный срок.
Премьера ленты "Герой" прошла в 2021 году на Каннском кинофестивале. Картина получила Гран-при жюри и заработала в мировом прокате 2,5 миллиона долларов.
Главный герой фильма — Рахим, осужденный за долги. Ему выпала возможность выйти из тюрьмы на несколько дней, чтобы встретиться с родными. Тогда же он узнает, что его возлюбленная нашла сумку с крупной суммой. Мужчина не воспользовался ситуацией, чтобы расплатиться с кредиторами, а решил вернуть деньги владельцу.
Фархади — один из самых знаменитых иранских режиссеров. На его счету награды престижных фестивалей и премий. Например, у него есть два "Оскара", которые ему вручили в 2012 и 2017 годах за лучший фильм на иностранном языке. Эти призы он получил за картины "Развод Надера и Симин" и "Коммивояжер", соответственно.
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