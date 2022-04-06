https://ria.ru/20220406/plagiat-1781969526.html
Лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади признали виновным в плагиате
Лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади признали виновным в плагиате - РИА Новости, 06.04.2022
Лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади признали виновным в плагиате
Суд в Иране признал Асгара Фархади виновным в заимствовании идеи фильма "Герой" из документальной картины "All Winners All Losers" ("Все победители, все... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T00:02
2022-04-06T00:02
2022-04-06T00:02
культура
новости культуры
кино и сериалы
оскар (премия)
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781940520_0:0:3415:1921_1920x0_80_0_0_cfdf840798a8ce780ccf08ec83c4482a.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Суд в Иране признал Асгара Фархади виновным в заимствовании идеи фильма "Герой" из документальной картины "All Winners All Losers" ("Все победители, все проигравшие"), снятого его бывшей студенткой Азаде Масихзаде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Режиссер обвинен в нарушении авторских прав девушки и плагиате ключевых элементов ее ленты. В титрах Масихзаде указана не была. Решение суда обжалованию не подлежит. Наказание еще не определено. В худшем случае режиссера обяжут передать "все доходы, полученные от показа фильма в кинотеатрах или онлайн, Масихзаде. Также ему может грозить тюремный срок.Премьера ленты "Герой" прошла в 2021 году на Каннском кинофестивале. Картина получила Гран-при жюри и заработала в мировом прокате 2,5 миллиона долларов. Главный герой фильма — Рахим, осужденный за долги. Ему выпала возможность выйти из тюрьмы на несколько дней, чтобы встретиться с родными. Тогда же он узнает, что его возлюбленная нашла сумку с крупной суммой. Мужчина не воспользовался ситуацией, чтобы расплатиться с кредиторами, а решил вернуть деньги владельцу. Фархади — один из самых знаменитых иранских режиссеров. На его счету награды престижных фестивалей и премий. Например, у него есть два "Оскара", которые ему вручили в 2012 и 2017 годах за лучший фильм на иностранном языке. Эти призы он получил за картины "Развод Надера и Симин" и "Коммивояжер", соответственно.
https://ria.ru/20220402/smith-1781406496.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781940520_250:0:2811:1921_1920x0_80_0_0_d9d295e281c52bc8108f3f57b112754c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), иран
Лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади признали виновным в плагиате
Иранского режиссера Асгара Фархади признали виновным в плагиате фильма "Герой"
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Суд в Иране признал Асгара Фархади виновным в заимствовании идеи фильма "Герой" из документальной картины "All Winners All Losers" ("Все победители, все проигравшие"), снятого его бывшей студенткой Азаде Масихзаде. Об этом сообщает
The Hollywood Reporter.
Режиссер обвинен в нарушении авторских прав девушки и плагиате ключевых элементов ее ленты. В титрах Масихзаде указана не была.
Решение суда обжалованию не подлежит. Наказание еще не определено. В худшем случае режиссера обяжут передать "все доходы, полученные от показа фильма в кинотеатрах или онлайн, Масихзаде. Также ему может грозить тюремный срок.
Премьера ленты "Герой" прошла в 2021 году на Каннском кинофестивале. Картина получила Гран-при жюри и заработала в мировом прокате 2,5 миллиона долларов.
Главный герой фильма — Рахим, осужденный за долги. Ему выпала возможность выйти из тюрьмы на несколько дней, чтобы встретиться с родными. Тогда же он узнает, что его возлюбленная нашла сумку с крупной суммой. Мужчина не воспользовался ситуацией, чтобы расплатиться с кредиторами, а решил вернуть деньги владельцу.
Фархади — один из самых знаменитых иранских режиссеров. На его счету награды престижных фестивалей и премий. Например, у него есть два "Оскара", которые ему вручили в 2012 и 2017 годах за лучший фильм на иностранном языке. Эти призы он получил за картины "Развод Надера и Симин" и "Коммивояжер", соответственно.