Лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади признали виновным в плагиате

Лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади признали виновным в плагиате

2022-04-06T00:02

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Суд в Иране признал Асгара Фархади виновным в заимствовании идеи фильма "Герой" из документальной картины "All Winners All Losers" ("Все победители, все проигравшие"), снятого его бывшей студенткой Азаде Масихзаде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Режиссер обвинен в нарушении авторских прав девушки и плагиате ключевых элементов ее ленты. В титрах Масихзаде указана не была. Решение суда обжалованию не подлежит. Наказание еще не определено. В худшем случае режиссера обяжут передать "все доходы, полученные от показа фильма в кинотеатрах или онлайн, Масихзаде. Также ему может грозить тюремный срок.Премьера ленты "Герой" прошла в 2021 году на Каннском кинофестивале. Картина получила Гран-при жюри и заработала в мировом прокате 2,5 миллиона долларов. Главный герой фильма — Рахим, осужденный за долги. Ему выпала возможность выйти из тюрьмы на несколько дней, чтобы встретиться с родными. Тогда же он узнает, что его возлюбленная нашла сумку с крупной суммой. Мужчина не воспользовался ситуацией, чтобы расплатиться с кредиторами, а решил вернуть деньги владельцу. Фархади — один из самых знаменитых иранских режиссеров. На его счету награды престижных фестивалей и премий. Например, у него есть два "Оскара", которые ему вручили в 2012 и 2017 годах за лучший фильм на иностранном языке. Эти призы он получил за картины "Развод Надера и Симин" и "Коммивояжер", соответственно.

иран

