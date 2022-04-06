https://ria.ru/20220406/peregovory-1782184376.html

В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины

В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины - РИА Новости, 06.04.2022

В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины

Берлин приветствует продолжение переговоров РФ и Украины, внимательно следит за их ходом, поддержит жизнеспособные решения, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:59

2022-04-06T20:59

2022-04-06T21:05

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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Берлин приветствует продолжение переговоров РФ и Украины, внимательно следит за их ходом, поддержит жизнеспособные решения, заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина Германии.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил российского лидера Владимира Путина на мирные переговоры, которые могут быть организованы с участием президента Франции Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского, а также канцлера Германии Олафа Шольца."Мы приняли к сведению эти сообщения. В принципе, мы видим и приветствуем тот факт, что Украина и Россия продолжают вести переговоры - совсем недавно опять, буквально вчера - несмотря на серьезные события в Буче. Федеральное правительство внимательно следит за ходом переговоров и поддержит жизнеспособные решения. Но мы всегда подчеркивали, что срочно необходимо прежде всего немедленное прекращение огня, чтобы дать переговорам необходимое пространство", - заявил представитель ведомства.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220406/peregovory-1782066834.html

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Наталья Макарова

в мире, берлин (город), украина, россия, германия, владимир зеленский, виктор орбан, дмитрий песков, франция, киевская область, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр