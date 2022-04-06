Рейтинг@Mail.ru
В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/peregovory-1782184376.html
В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины
В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины - РИА Новости, 06.04.2022
В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины
Берлин приветствует продолжение переговоров РФ и Украины, внимательно следит за их ходом, поддержит жизнеспособные решения, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:59
2022-04-06T21:05
в мире
берлин (город)
украина
россия
германия
владимир зеленский
виктор орбан
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Берлин приветствует продолжение переговоров РФ и Украины, внимательно следит за их ходом, поддержит жизнеспособные решения, заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина Германии.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил российского лидера Владимира Путина на мирные переговоры, которые могут быть организованы с участием президента Франции Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского, а также канцлера Германии Олафа Шольца."Мы приняли к сведению эти сообщения. В принципе, мы видим и приветствуем тот факт, что Украина и Россия продолжают вести переговоры - совсем недавно опять, буквально вчера - несмотря на серьезные события в Буче. Федеральное правительство внимательно следит за ходом переговоров и поддержит жизнеспособные решения. Но мы всегда подчеркивали, что срочно необходимо прежде всего немедленное прекращение огня, чтобы дать переговорам необходимое пространство", - заявил представитель ведомства.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220406/peregovory-1782066834.html
https://ria.ru/20220405/lavrov-1781983325.html
берлин (город)
украина
россия
германия
франция
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), украина, россия, германия, владимир зеленский, виктор орбан, дмитрий песков, франция, киевская область, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
20:59 06.04.2022 (обновлено: 21:05 06.04.2022)
 
В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины

Кабмин ФРГ заявил, что в Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Берлин приветствует продолжение переговоров РФ и Украины, внимательно следит за их ходом, поддержит жизнеспособные решения, заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина Германии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил российского лидера Владимира Путина на мирные переговоры, которые могут быть организованы с участием президента Франции Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского, а также канцлера Германии Олафа Шольца.
"Мы приняли к сведению эти сообщения. В принципе, мы видим и приветствуем тот факт, что Украина и Россия продолжают вести переговоры - совсем недавно опять, буквально вчера - несмотря на серьезные события в Буче. Федеральное правительство внимательно следит за ходом переговоров и поддержит жизнеспособные решения. Но мы всегда подчеркивали, что срочно необходимо прежде всего немедленное прекращение огня, чтобы дать переговорам необходимое пространство", - заявил представитель ведомства.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 13:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры с Украиной идут вязко со стороны Киева, заявили в Кремле
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 21:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров заявил о готовности России к честным переговорам с Украиной
 
В миреБерлин (город)УкраинаРоссияГерманияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанДмитрий ПесковФранцияКиевская областьСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала