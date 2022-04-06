20:59 06.04.2022 (обновлено: 21:05 06.04.2022)
В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины
Кабмин ФРГ заявил, что в Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Берлин приветствует продолжение переговоров РФ и Украины, внимательно следит за их ходом, поддержит жизнеспособные решения, заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина Германии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил российского лидера Владимира Путина на мирные переговоры, которые могут быть организованы с участием президента Франции Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского, а также канцлера Германии Олафа Шольца.
"Мы приняли к сведению эти сообщения. В принципе, мы видим и приветствуем тот факт, что Украина и Россия продолжают вести переговоры - совсем недавно опять, буквально вчера - несмотря на серьезные события в Буче. Федеральное правительство внимательно следит за ходом переговоров и поддержит жизнеспособные решения. Но мы всегда подчеркивали, что срочно необходимо прежде всего немедленное прекращение огня, чтобы дать переговорам необходимое пространство", - заявил представитель ведомства.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.