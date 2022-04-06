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Отчет правительства в Госдуме заслушают 7 апреля
Отчет правительства в Госдуме заслушают 7 апреля - РИА Новости, 06.04.2022
Отчет правительства в Госдуме заслушают 7 апреля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что отчет правительства РФ будет заслушан в Госдуме 7 апреля. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:52
2022-04-06T15:52
2022-04-06T16:46
госдума рф
политика
вячеслав володин
правительство рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что отчет правительства РФ будет заслушан в Госдуме 7 апреля."Только что закончилось совещание с руководителями фракций. Мы обсуждали вопросы, связанные с работой в течение завтрашнего дня. Все сошлись во мнении, что завтра мы в течение всего пленарного заседания будем слушать отчет правительства", - сказал Володин на пленарном заседании в среду. Он отметил, что комитеты работу завершили, все консультации состоялись. "Исходим из того, что правительство также со своей стороны подготовилось к отчету", - добавил парламентарий.По словам Володина, доклад председателя правительства ориентировочно будет длиться час, затем депутаты смогут задать ему вопросы. "Каждая фракция задаст по пять вопросов, а также будет иметь возможность задать свой вопрос независимый депутат. После чего выступления представителей фракций - по 10 минут пять выступающих. Где-то, наверное, четыре с небольшим часа у нас займет рассмотрение вопроса", - пояснил он."Будем обсуждать вопросы, которые всех беспокоят: цены, инфляция, импортозамещение, борьба с санкциями и другие актуальные вопросы текущей повестки", - сказал он.Ранее спикер Госдумы сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутаты почтили память политика минутой молчания и прервали заседание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, политика, вячеслав володин, правительство рф
15:52 06.04.2022 (обновлено: 16:46 06.04.2022)
Отчет правительства в Госдуме заслушают 7 апреля
Спикер Госдумы Володин подтвердил, что отчет правительства будет заслушан 7 апреля
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что отчет правительства РФ будет заслушан в Госдуме 7 апреля.
"Только что закончилось совещание с руководителями фракций. Мы обсуждали вопросы, связанные с работой в течение завтрашнего дня. Все сошлись во мнении, что завтра мы в течение всего пленарного заседания будем слушать отчет правительства", - сказал Володин на пленарном заседании в среду. Он отметил, что комитеты работу завершили, все консультации состоялись. "Исходим из того, что правительство также со своей стороны подготовилось к отчету", - добавил парламентарий.
По словам Володина, доклад председателя правительства ориентировочно будет длиться час, затем депутаты смогут задать ему вопросы. "Каждая фракция задаст по пять вопросов, а также будет иметь возможность задать свой вопрос независимый депутат. После чего выступления представителей фракций - по 10 минут пять выступающих. Где-то, наверное, четыре с небольшим часа у нас займет рассмотрение вопроса", - пояснил он.
"Будем обсуждать вопросы, которые всех беспокоят: цены, инфляция, импортозамещение, борьба с санкциями и другие актуальные вопросы текущей повестки", - сказал он.
Ранее спикер Госдумы
сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутаты почтили память политика минутой молчания и прервали заседание.