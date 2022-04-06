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Поставки оружия Киеву не помешают России достичь своих целей, заявил Песков
Поставки оружия Киеву не помешают России достичь своих целей, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2022
Поставки оружия Киеву не помешают России достичь своих целей, заявил Песков
Поставляемое Западом Киеву оружие не сможет остановить Россию и помешать ей достичь целей на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:29
2022-04-06T18:29
2022-04-06T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Поставляемое Западом Киеву оружие не сможет остановить Россию и помешать ей достичь целей на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, есть сопротивление и материальный ущерб, вызванный поставками этого оружия (Киеву от стран Запада - ред.). Но этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление, и оно не помешает нам достичь наших целей", - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI,Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин
18:29 06.04.2022 (обновлено: 18:51 06.04.2022)
Поставки оружия Киеву не помешают России достичь своих целей, заявил Песков
Песков: поставляемое Западом оружие Киеву не помешает России достичь целей на Украине