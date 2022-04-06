Венгрия не будет поставлять оружие на Украину
Премьер Венгрии Орбан заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на обвинения ЕС в несоблюдении норм права и намерения Евросоюза лишить Венгрию европейского финансирования, сообщает портал hirado.hu.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне сообщила, что ЕС фактически запустил процедуру, которая может привести к лишению Венгрии европейского финансирования из-за несоблюдения норм правового государства. Венгерским властям было направлено соответствующее уведомление.
Орбан также заявил, что несмотря на уведомление со стороны ЕС, Венгрия "не уступит в гендерном вопросе" после референдума по запрету ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних в стране, который был признан недействительным из-за недостаточного количества проголосовавших.
Ранее в Венгрии уже заявляли, что не будут поставлять оружие на Украину, а глава МИД Петер Сийярто говорил, что страна не допустит даже транзита летального оружия через ее территорию. Орбан также сообщал, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.