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Венгрия не будет поставлять оружие на Украину - РИА Новости, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/oruzhie-1782133715.html
Венгрия не будет поставлять оружие на Украину
Венгрия не будет поставлять оружие на Украину - РИА Новости, 06.04.2022
Венгрия не будет поставлять оружие на Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на обвинения ЕС в несоблюдении норм права и намерения... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:49
2022-04-06T16:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
владимир путин
донбасс
будапешт
россия
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БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на обвинения ЕС в несоблюдении норм права и намерения Евросоюза лишить Венгрию европейского финансирования, сообщает портал hirado.hu.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне сообщила, что ЕС фактически запустил процедуру, которая может привести к лишению Венгрии европейского финансирования из-за несоблюдения норм правового государства. Венгерским властям было направлено соответствующее уведомление."Что касается механизма верховенства права, то письмо еще не получено. Но что бы ни было в письме, мы не будем поставлять оружие на Украину, а также точно, что мы отвергнем распространение санкций против России в сфере энергетики", - говорится в сообщении портала.Орбан также заявил, что несмотря на уведомление со стороны ЕС, Венгрия "не уступит в гендерном вопросе" после референдума по запрету ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних в стране, который был признан недействительным из-за недостаточного количества проголосовавших.Ранее в Венгрии уже заявляли, что не будут поставлять оружие на Украину, а глава МИД Петер Сийярто говорил, что страна не допустит даже транзита летального оружия через ее территорию. Орбан также сообщал, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1782106623.html
https://ria.ru/20220405/postavki-1781804029.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, владимир путин, донбасс, будапешт, россия, еврокомиссия, вооруженные силы украины, украина, виктор орбан
16:49 06.04.2022
 
Венгрия не будет поставлять оружие на Украину

Премьер Венгрии Орбан заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на обвинения ЕС в несоблюдении норм права и намерения Евросоюза лишить Венгрию европейского финансирования, сообщает портал hirado.hu.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне сообщила, что ЕС фактически запустил процедуру, которая может привести к лишению Венгрии европейского финансирования из-за несоблюдения норм правового государства. Венгерским властям было направлено соответствующее уведомление.
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"Что касается механизма верховенства права, то письмо еще не получено. Но что бы ни было в письме, мы не будем поставлять оружие на Украину, а также точно, что мы отвергнем распространение санкций против России в сфере энергетики", - говорится в сообщении портала.
Орбан также заявил, что несмотря на уведомление со стороны ЕС, Венгрия "не уступит в гендерном вопросе" после референдума по запрету ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних в стране, который был признан недействительным из-за недостаточного количества проголосовавших.
Ранее в Венгрии уже заявляли, что не будут поставлять оружие на Украину, а глава МИД Петер Сийярто говорил, что страна не допустит даже транзита летального оружия через ее территорию. Орбан также сообщал, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУрсула фон дер ЛяйенПетер СийяртоВладимир ПутинДонбассБудапештРоссияЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВиктор Орбан
 
 
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