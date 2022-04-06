https://ria.ru/20220406/obstrel-1782191849.html
Украинские войска обстреляли Калиново в ЛНР
Украинские войска обстреляли Калиново в ЛНР - РИА Новости, 06.04.2022
Украинские войска обстреляли Калиново в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Калиново в Луганской народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T22:27
2022-04-06T22:27
2022-04-06T22:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
сцкк
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Калиново в Луганской народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: с направления н.п. Новозвановка по н.п. Калиново с применением минометов 120 миллиметров (10 мин)", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 22.00.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html
https://ria.ru/20220406/chekhiya-1782192329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, сцкк, россия, донбасс, вооруженные силы украины
22:27 06.04.2022 (обновлено: 22:40 06.04.2022)
Украинские войска обстреляли Калиново в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Калиново минами 120 миллиметров