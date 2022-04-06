Украинские войска выпустили более сотни снарядов и мин по ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ выпустили более ста снарядов и мин по территории республики
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 100 крупнокалиберных снарядов и мин по территории ДНР, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщает Народная милиция республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 220-мм реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", 122-мм ствольной артиллерии и 82-мм минометов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что под обстрелы попали районы семи населённых пунктов ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.