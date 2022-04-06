03:47 06.04.2022 (обновлено: 03:51 06.04.2022)
Минпромторг предложил использовать российское оборудование для майнинга
Минпромторг предложил обязать использовать российское оборудование для майнинга
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил на законодательном уровне обязать использовать в приоритетном порядке российское оборудование, при его наличии и доступности на рынке, для майнинга криптовалюты на территории России, говорится в ответе главы министерства Дениса Мантурова на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина.
"Для нивелирования рисков информационной безопасности предлагается установить законодательное требование о преимущественном использовании российских аппаратно-программных комплексов, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, при их наличии и доступности на рынке, для промышленного производства ("добычи") на территории РФ криптовалютных активов", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что Минпромторг в рамках поручения правительства принимает участие в подготовке предложений по включению мероприятий, направленных на регламентирование организации выпуска и выпуск криптовалют в РФ в "дорожную карту" о регулировании деятельности P2P-платформ, подписанную в январе вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
Таким образом Минпромторг ответил на пакет предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке ЕР. Как отмечается в письме Мантурова, министерство в целом считает данные предложения "актуальными и поддерживает инициативу партии по работе с ними".
"Подходы к регулированию выпуска и обращения цифровой валюты в РФ в настоящее время признаются актуальными и обсуждаются Банком России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе Минфином России, Росфинмониторингом, ФНС России, ФСБ России, МВД России и Генеральной прокуратурой РФ", - добавил министр.
Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
Тогда Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Затем 18 февраля министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.
При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.