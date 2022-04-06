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Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии - РИА Новости, 06.04.2022
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Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии
Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии - РИА Новости, 06.04.2022
Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии
Российская сторона соответствующим образом ответит на высылку из Норвегии своих дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:20
2022-04-06T14:24
в мире
россия
норвегия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона соответствующим образом ответит на высылку из Норвегии своих дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее МИД королевства заявил, что Норвегия приняла решение выслать трех дипломатов посольства России в Осло из-за за того, что они "вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".Комментируя это заявление, Захарова указала, что "Россия даст соответствующий ответ".Ранее аналогичное решение в отношении россиян приняли МИД других европейских стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/diplomaty-1782041502.html
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в мире, россия, норвегия, санкции в отношении россии
14:20 06.04.2022 (обновлено: 14:24 06.04.2022)
 
Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии

Россия ответит на высылку трех дипломатов из Норвегии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона соответствующим образом ответит на высылку из Норвегии своих дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее МИД королевства заявил, что Норвегия приняла решение выслать трех дипломатов посольства России в Осло из-за за того, что они "вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".
Комментируя это заявление, Захарова указала, что "Россия даст соответствующий ответ".
Ранее аналогичное решение в отношении россиян приняли МИД других европейских стран.
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
11:56Сказано в эфире
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