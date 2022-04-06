https://ria.ru/20220406/norvegiya-1782089214.html
Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии
Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии - РИА Новости, 06.04.2022
Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии
Российская сторона соответствующим образом ответит на высылку из Норвегии своих дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:20
2022-04-06T14:20
2022-04-06T14:24
в мире
россия
норвегия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона соответствующим образом ответит на высылку из Норвегии своих дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее МИД королевства заявил, что Норвегия приняла решение выслать трех дипломатов посольства России в Осло из-за за того, что они "вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".Комментируя это заявление, Захарова указала, что "Россия даст соответствующий ответ".Ранее аналогичное решение в отношении россиян приняли МИД других европейских стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/diplomaty-1782041502.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, норвегия, санкции в отношении россии
14:20 06.04.2022 (обновлено: 14:24 06.04.2022)
Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии
Россия ответит на высылку трех дипломатов из Норвегии