https://ria.ru/20220406/norvegiya-1782089214.html

Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии

Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии - РИА Новости, 06.04.2022

Россия ответит на высылку дипломатов из Норвегии

Российская сторона соответствующим образом ответит на высылку из Норвегии своих дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:20

2022-04-06T14:20

2022-04-06T14:24

в мире

россия

норвегия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона соответствующим образом ответит на высылку из Норвегии своих дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее МИД королевства заявил, что Норвегия приняла решение выслать трех дипломатов посольства России в Осло из-за за того, что они "вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".Комментируя это заявление, Захарова указала, что "Россия даст соответствующий ответ".Ранее аналогичное решение в отношении россиян приняли МИД других европейских стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/diplomaty-1782041502.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, норвегия, санкции в отношении россии