https://ria.ru/20220406/nigeriya-1781993413.html

При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ

При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022

При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ

По меньшей мере 11 военных погибли, еще 19 пострадали в результате нападения боевиков на военную базу в нигерийском штате Кадуна, сообщает местная газета... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T02:03

2022-04-06T02:03

2022-04-06T02:04

в мире

нигерия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. По меньшей мере 11 военных погибли, еще 19 пострадали в результате нападения боевиков на военную базу в нигерийском штате Кадуна, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на источники.По словам источников, группа боевиков на мотоциклах напала на военную базу в районе Бирнин-Гвари и открыла огонь по военным. Некоторые нападавшие были вооружены гранатометами. Перестрелка длилась около двух часов.Отмечается, что боевики также сожгли три бронетранспортера и забрали оружие погибших.

https://ria.ru/20220404/boeviki-1781589617.html

нигерия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нигерия