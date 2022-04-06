https://ria.ru/20220406/nigeriya-1781993413.html
При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ
При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ
По меньшей мере 11 военных погибли, еще 19 пострадали в результате нападения боевиков на военную базу в нигерийском штате Кадуна, сообщает местная газета... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T02:03
2022-04-06T02:03
2022-04-06T02:04
в мире
нигерия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. По меньшей мере 11 военных погибли, еще 19 пострадали в результате нападения боевиков на военную базу в нигерийском штате Кадуна, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на источники.По словам источников, группа боевиков на мотоциклах напала на военную базу в районе Бирнин-Гвари и открыла огонь по военным. Некоторые нападавшие были вооружены гранатометами. Перестрелка длилась около двух часов.Отмечается, что боевики также сожгли три бронетранспортера и забрали оружие погибших.
https://ria.ru/20220404/boeviki-1781589617.html
нигерия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия
02:03 06.04.2022 (обновлено: 02:04 06.04.2022)
При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ
Vanguard: при нападении боевиков на военную базу в Нигерии погибли 11 человек