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При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
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При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ
При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ
По меньшей мере 11 военных погибли, еще 19 пострадали в результате нападения боевиков на военную базу в нигерийском штате Кадуна, сообщает местная газета... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T02:03
2022-04-06T02:04
в мире
нигерия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. По меньшей мере 11 военных погибли, еще 19 пострадали в результате нападения боевиков на военную базу в нигерийском штате Кадуна, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на источники.По словам источников, группа боевиков на мотоциклах напала на военную базу в районе Бирнин-Гвари и открыла огонь по военным. Некоторые нападавшие были вооружены гранатометами. Перестрелка длилась около двух часов.Отмечается, что боевики также сожгли три бронетранспортера и забрали оружие погибших.
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в мире, нигерия
02:03 06.04.2022 (обновлено: 02:04 06.04.2022)
 
При нападении боевиков в Нигерии погибли 11 военных, сообщили СМИ

Vanguard: при нападении боевиков на военную базу в Нигерии погибли 11 человек

© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. По меньшей мере 11 военных погибли, еще 19 пострадали в результате нападения боевиков на военную базу в нигерийском штате Кадуна, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на источники.
По словам источников, группа боевиков на мотоциклах напала на военную базу в районе Бирнин-Гвари и открыла огонь по военным. Некоторые нападавшие были вооружены гранатометами. Перестрелка длилась около двух часов.
"Они убили 11 человек, еще 19 военных были ранены в перестрелке", - приводит издание слова источника.
Отмечается, что боевики также сожгли три бронетранспортера и забрали оружие погибших.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 02:15
СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек
 
В миреНигерия
 
 
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