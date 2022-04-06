https://ria.ru/20220406/nato-1782040175.html

С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко

С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко - РИА Новости, 06.04.2022

С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко

Россия не ведет диалог с НАТО, разговаривать с альянсом сейчас не о чем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:51

2022-04-06T11:51

2022-04-06T12:35

нато

в мире

россия

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия не ведет диалог с НАТО, разговаривать с альянсом сейчас не о чем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.Вместе с тем, контакты с ЕС "по телефону поддерживаются на высшем уровне"."На уровне дипломатических представительств контакты с ЕС поддерживаются", - добавил он.Грушко уточнил, что представители Евросоюза не планируют никаких визитов в РФ: "Никаких планов и пожеланий с их стороны нет".

https://ria.ru/20220406/ssha-1782034589.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нато, в мире, россия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)