https://ria.ru/20220406/nato-1782040175.html
С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко
С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко - РИА Новости, 06.04.2022
С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко
Россия не ведет диалог с НАТО, разговаривать с альянсом сейчас не о чем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:51
2022-04-06T11:51
2022-04-06T12:35
нато
в мире
россия
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия не ведет диалог с НАТО, разговаривать с альянсом сейчас не о чем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.Вместе с тем, контакты с ЕС "по телефону поддерживаются на высшем уровне"."На уровне дипломатических представительств контакты с ЕС поддерживаются", - добавил он.Грушко уточнил, что представители Евросоюза не планируют никаких визитов в РФ: "Никаких планов и пожеланий с их стороны нет".
https://ria.ru/20220406/ssha-1782034589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, россия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:51 06.04.2022 (обновлено: 12:35 06.04.2022)
С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: между Россией и НАТО нет контактов, с альянсом не о чем говорить