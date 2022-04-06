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С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко - РИА Новости, 06.04.2022
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С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко
С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко - РИА Новости, 06.04.2022
С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко
Россия не ведет диалог с НАТО, разговаривать с альянсом сейчас не о чем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:51
2022-04-06T12:35
нато
в мире
россия
александр грушко
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия не ведет диалог с НАТО, разговаривать с альянсом сейчас не о чем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.Вместе с тем, контакты с ЕС "по телефону поддерживаются на высшем уровне"."На уровне дипломатических представительств контакты с ЕС поддерживаются", - добавил он.Грушко уточнил, что представители Евросоюза не планируют никаких визитов в РФ: "Никаких планов и пожеланий с их стороны нет".
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нато, в мире, россия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:51 06.04.2022 (обновлено: 12:35 06.04.2022)
 
С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко

Замглавы МИД Грушко: между Россией и НАТО нет контактов, с альянсом не о чем говорить

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия не ведет диалог с НАТО, разговаривать с альянсом сейчас не о чем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"С НАТО нет никаких контактов, с НАТО не о чем говорить", - подчеркнул он.
Вместе с тем, контакты с ЕС "по телефону поддерживаются на высшем уровне".
"На уровне дипломатических представительств контакты с ЕС поддерживаются", - добавил он.
Грушко уточнил, что представители Евросоюза не планируют никаких визитов в РФ: "Никаких планов и пожеланий с их стороны нет".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
11:24
Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине
 
НАТОВ миреРоссияАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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