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Global Times: США лишь обостряют напряженность между Россией и Украиной - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/napryazhennost-1782010916.html
Global Times: США лишь обостряют напряженность между Россией и Украиной
Global Times: США лишь обостряют напряженность между Россией и Украиной - РИА Новости, 06.04.2022
Global Times: США лишь обостряют напряженность между Россией и Украиной
США, которые являются инициаторами украинского кризиса, после провокации в Буче не проявили никаких признаков по продвижению переговоров, а лишь готовы... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:00
2022-04-06T09:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
сша
россия
украина
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. США, которые являются инициаторами украинского кризиса, после провокации в Буче не проявили никаких признаков по продвижению переговоров, а лишь готовы обострять напряженность между Россией и Украиной, создавать препятствия, усиливая санкции против РФ, предоставляя больше оружия Украине и постоянно оказывая давление на РФ в сфере дипломатии и общественного мнения, говорится в опубликованной в среду редакционной статье государственного китайского издания Global Times.В газете добавили, что этот факт вызывает сожаление.Издание напомнило, что Вашингтон намерен предоставить целый ряд систем тяжелого вооружения Украине. В газете отметили, что Пентагон описал работу по выполнению основных запросов Украины на оказание помощи в сфере безопасности как работу, выполняемую беспрецедентными темпами. "Мы должны сказать, что на данном этапе крайне безответственно раздувать пламя", - добавили в статье.Любая попытка воспользоваться украинским кризисом для того, чтобы в одностороннем порядке занять "моральное превосходство" и постоянно раздувать конфликты с целью извлечения геостратегических выгод, вероятнее всего, в конечном итоге спровоцирует еще большую гуманитарную трагедию, полагают авторы статьи.Разумно предположить, пишет Global Times, что "за негодованием США и Запада" по поводу провокации в Буче кроются двойные стандарты и неоднозначные политические цели. По мнению газеты, это связано с тем, что за прошедшие годы вооруженные силы некоторых стран совершили многочисленные преступления, безнаказанно убивая мирных жителей. По неполным статистическим данным, под обстрелами США погибли до 100 тысяч афганских мирных жителей, и значительное число из них — дети, говорится в статье.Австралийский спецназ, напомнили в газете, убил 39 безоружных афганских мирных жителей, в том числе несовершеннолетних, перерезав им горло. Чтобы воспрепятствовать расследованию Международным уголовным судом военных преступлений США в Афганистане, правительство США зашло так далеко, что ограничило выдачу виз сотрудникам МУС и наложило санкции на высокопоставленных чиновников суда, напоминает Global Times."Первой жертвой войны является правда", отметили авторы статьи, эту известную западную пословицу неоднократно цитировали американские и британские политики, которые должны полностью осознавать, что не менее важным, чем стремление к "истине", является предотвращение трагедии.В Global Times отметили необходимость и важность прекращения огня и мирных переговоров."Как бы трудно это ни было, в результате должны быть достигнуты прекращение огня и мир. Только мир может защитить жизнь и принести спокойствие", - указали авторы статьи.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
https://ria.ru/20220406/oshibka-1781993679.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, китай, сша, россия, украина
09:00 06.04.2022
 
Global Times: США лишь обостряют напряженность между Россией и Украиной

Global Times: политика США лишь обостряет напряженность между Россией и Украиной

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. США, которые являются инициаторами украинского кризиса, после провокации в Буче не проявили никаких признаков по продвижению переговоров, а лишь готовы обострять напряженность между Россией и Украиной, создавать препятствия, усиливая санкции против РФ, предоставляя больше оружия Украине и постоянно оказывая давление на РФ в сфере дипломатии и общественного мнения, говорится в опубликованной в среду редакционной статье государственного китайского издания Global Times.
В газете добавили, что этот факт вызывает сожаление.
Издание напомнило, что Вашингтон намерен предоставить целый ряд систем тяжелого вооружения Украине. В газете отметили, что Пентагон описал работу по выполнению основных запросов Украины на оказание помощи в сфере безопасности как работу, выполняемую беспрецедентными темпами. "Мы должны сказать, что на данном этапе крайне безответственно раздувать пламя", - добавили в статье.
Любая попытка воспользоваться украинским кризисом для того, чтобы в одностороннем порядке занять "моральное превосходство" и постоянно раздувать конфликты с целью извлечения геостратегических выгод, вероятнее всего, в конечном итоге спровоцирует еще большую гуманитарную трагедию, полагают авторы статьи.
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Разумно предположить, пишет Global Times, что "за негодованием США и Запада" по поводу провокации в Буче кроются двойные стандарты и неоднозначные политические цели. По мнению газеты, это связано с тем, что за прошедшие годы вооруженные силы некоторых стран совершили многочисленные преступления, безнаказанно убивая мирных жителей. По неполным статистическим данным, под обстрелами США погибли до 100 тысяч афганских мирных жителей, и значительное число из них — дети, говорится в статье.
Австралийский спецназ, напомнили в газете, убил 39 безоружных афганских мирных жителей, в том числе несовершеннолетних, перерезав им горло. Чтобы воспрепятствовать расследованию Международным уголовным судом военных преступлений США в Афганистане, правительство США зашло так далеко, что ограничило выдачу виз сотрудникам МУС и наложило санкции на высокопоставленных чиновников суда, напоминает Global Times.
"Первой жертвой войны является правда", отметили авторы статьи, эту известную западную пословицу неоднократно цитировали американские и британские политики, которые должны полностью осознавать, что не менее важным, чем стремление к "истине", является предотвращение трагедии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Названа величайшая ошибка Байдена на Украине
В Global Times отметили необходимость и важность прекращения огня и мирных переговоров.
"Как бы трудно это ни было, в результате должны быть достигнуты прекращение огня и мир. Только мир может защитить жизнь и принести спокойствие", - указали авторы статьи.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:00
"Для ударов из засад". Чем США вооружат украинскую армию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".
 
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