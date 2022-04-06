https://ria.ru/20220406/mirotvorets-1782171295.html

Маму 13-летней писательницы из Луганска тоже внесли в базу "Миротворца"

Маму 13-летней писательницы из Луганска тоже внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 06.04.2022

Маму 13-летней писательницы из Луганска тоже внесли в базу "Миротворца"

Мама тринадцатилетней писательницы из Луганска Фаины Савенковой Наталья Савенкова попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщила РИА... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:28

2022-04-06T19:28

2022-04-06T19:28

в мире

луганская народная республика

украина

юнисеф

ситуация в днр и лнр

сайт "миротворец"

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ЛУГАНСК, 6 апр – РИА Новости. Мама тринадцатилетней писательницы из Луганска Фаины Савенковой Наталья Савенкова попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщила РИА Новости сама девочка.В октябре минувшего года юная писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ."Честно говоря, удивлена, что они сделали это только недавно. В конце концов, даже фото моего кота было, а мамы – нет. А если серьезно, то в очередной раз убедилась, что Украина – фашистская страна, где у преступников есть власть. Тем, что они пытаются навредить моим близким, независимо от того, кто это и виновны ли они в чем-то, правительство Украины лишь подтверждает это. А знаете, что хуже всего? То, что они с легкостью придумывают обвинения только для того, чтобы разжечь ненависть в людях", - рассказала Фаина Савенкова.Мама девочки Наталья Савенкова, согласно данным сайта, попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы как "пособник террористов и российских оккупантов". Согласно информации, опубликованной на сайте, Наталья якобы причастна к "участию в информационных спецоперациях российского агрессора против Украины", а также "использованию несовершеннолетних детей в пропагандистских целях"."Отношусь к подобному немного безразлично. Придумали обвинения, сами же в них поверили и пытаются убедить в этом других. Ничего другого я и не ожидала, все как всегда…", - прокомментировала РИА Новости попадание в базу "Миротворца" мама девочки Наталья.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20211223/obrazenie-1765024182.html

https://ria.ru/20211030/devochka-1756966378.html

https://ria.ru/20211018/ukraina-1755042623.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, юнисеф, ситуация в днр и лнр, сайт "миротворец"