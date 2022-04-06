Президент Мексики осудил санкции против России и поставки оружия на Украину
Президент Мексики Обрадор осудил санкции против России и поставки оружия на Украину
© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил санкции Запада в отношении России и поставки оружия на Украину, указав на неудовлетворительную работу Организации Объединенных Наций в содействии диалогу и переговорному решению кризиса.
"Я считаю, что ООН плохо справилась со своей задачей, она должна искать диалог, прежде всего, и искать выход путем переговоров. Войну не нужно было начинать, ее нужно было избежать. Что хорошего в начале санкционной войны или отправке оружия? Ничего! А как же невиновные? Политика провалилась, но еще есть время сесть за стол (переговоров)", - сказал президент в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в его социальных сетях.
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Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.