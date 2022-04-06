https://ria.ru/20220406/meksika-1782164775.html

Президент Мексики осудил санкции против России и поставки оружия на Украину

Президент Мексики осудил санкции против России и поставки оружия на Украину - РИА Новости, 06.04.2022

Президент Мексики осудил санкции против России и поставки оружия на Украину

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил санкции Запада в отношении России и поставки оружия на Украину, указав на неудовлетворительную работу... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:43

2022-04-06T18:43

2022-04-06T18:43

антон силуанов

владимир путин

россия

украина

донбасс

совкомбанк

промсвязьбанк

swift

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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил санкции Запада в отношении России и поставки оружия на Украину, указав на неудовлетворительную работу Организации Объединенных Наций в содействии диалогу и переговорному решению кризиса.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

россия

украина

донбасс

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

антон силуанов, владимир путин, россия, украина, донбасс, совкомбанк, промсвязьбанк, swift