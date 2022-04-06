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Доля китайских марок в финансовой емкости рынка России выросла вдвое - РИА Новости, 06.04.2022
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Доля китайских марок в финансовой емкости рынка России выросла вдвое
Доля китайских марок в финансовой емкости рынка России выросла вдвое - РИА Новости, 06.04.2022
Доля китайских марок в финансовой емкости рынка России выросла вдвое
По итогам первых двух месяцев 2022 года на автомобили китайских брендов россияне потратили 41,3 миллиарда рублей, что составляет 9,7% от всех денег, затраченных РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:13
2022-04-06T15:16
россия-китай: главное
россия
экономика
авто
китай
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МОСКВА, 6 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам первых двух месяцев 2022 года на автомобили китайских брендов россияне потратили 41,3 миллиарда рублей, что составляет 9,7% от всех денег, затраченных на покупку новых легковых машин, сообщает "АВТОСТАТ".Между тем, год назад (в январе – феврале 2021 года) этот показатель составлял 4,6%. Иными словами, доля "китайцев" в финансовой емкости рынка РФ выросла вдвое.Так, по итогам января — февраля в России было продано 20 тысяч новых легковых машин китайских марок, что на 86% больше, чем год назад.
https://ria.ru/20220401/avtomobili-1781282290.html
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россия, экономика, авто, китай
15:13 06.04.2022 (обновлено: 15:16 06.04.2022)
 

Доля китайских марок в финансовой емкости рынка России выросла вдвое

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобиль Haval
Автомобиль Haval - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам первых двух месяцев 2022 года на автомобили китайских брендов россияне потратили 41,3 миллиарда рублей, что составляет 9,7% от всех денег, затраченных на покупку новых легковых машин, сообщает "АВТОСТАТ".
Между тем, год назад (в январе – феврале 2021 года) этот показатель составлял 4,6%. Иными словами, доля "китайцев" в финансовой емкости рынка РФ выросла вдвое.
Так, по итогам января — февраля в России было продано 20 тысяч новых легковых машин китайских марок, что на 86% больше, чем год назад.
Автомобильные пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 13:53Россия-Китай: Главное
В России числится почти 800 тысяч китайских легковых автомобилей
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияЭкономикаАвтоКитай
 
 
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