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Доля китайских марок в финансовой емкости рынка России выросла вдвое
Доля китайских марок в финансовой емкости рынка России выросла вдвое - РИА Новости, 06.04.2022
Доля китайских марок в финансовой емкости рынка России выросла вдвое
По итогам первых двух месяцев 2022 года на автомобили китайских брендов россияне потратили 41,3 миллиарда рублей, что составляет 9,7% от всех денег, затраченных РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:13
2022-04-06T15:13
2022-04-06T15:16
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МОСКВА, 6 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам первых двух месяцев 2022 года на автомобили китайских брендов россияне потратили 41,3 миллиарда рублей, что составляет 9,7% от всех денег, затраченных на покупку новых легковых машин, сообщает "АВТОСТАТ".Между тем, год назад (в январе – феврале 2021 года) этот показатель составлял 4,6%. Иными словами, доля "китайцев" в финансовой емкости рынка РФ выросла вдвое.Так, по итогам января — февраля в России было продано 20 тысяч новых легковых машин китайских марок, что на 86% больше, чем год назад.
https://ria.ru/20220401/avtomobili-1781282290.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, авто, китай