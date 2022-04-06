https://ria.ru/20220406/mashiny-1782105935.html

Доля китайских марок в финансовой емкости рынка России выросла вдвое

Доля китайских марок в финансовой емкости рынка России выросла вдвое - РИА Новости, 06.04.2022

Доля китайских марок в финансовой емкости рынка России выросла вдвое

По итогам первых двух месяцев 2022 года на автомобили китайских брендов россияне потратили 41,3 миллиарда рублей, что составляет 9,7% от всех денег, затраченных РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:13

2022-04-06T15:13

2022-04-06T15:16

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МОСКВА, 6 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам первых двух месяцев 2022 года на автомобили китайских брендов россияне потратили 41,3 миллиарда рублей, что составляет 9,7% от всех денег, затраченных на покупку новых легковых машин, сообщает "АВТОСТАТ".Между тем, год назад (в январе – феврале 2021 года) этот показатель составлял 4,6%. Иными словами, доля "китайцев" в финансовой емкости рынка РФ выросла вдвое.Так, по итогам января — февраля в России было продано 20 тысяч новых легковых машин китайских марок, что на 86% больше, чем год назад.

https://ria.ru/20220401/avtomobili-1781282290.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, экономика, авто, китай