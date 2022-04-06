https://ria.ru/20220406/lipetsk-1782021953.html

Липецкие власти помогут предприятиям в продвижении своей продукции

Липецкие власти помогут предприятиям в продвижении своей продукции - РИА Новости, 06.04.2022

Липецкие власти помогут предприятиям в продвижении своей продукции

Власти Липецкой области готовы оказать содействие областным предприятиям в продвижении своей продукции. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:17

2022-04-06T10:17

2022-04-06T10:17

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ЛИПЕЦК, 6 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области готовы оказать содействие областным предприятиям в продвижении своей продукции.Как сообщает пресс-служба региональной администрации, глава региона Игорь Артамонов провел встречу с руководителями предприятий производственного сектора Липецкой области, на которой обсуждались вопросы импортозамещения и меры поддержки, которые может предоставить регион.Руководители ряда компаний заявили, что уже фактически независимы от импорта. К примеру, перестроился Грязинский культиваторный завод и освоил выпуск комплектующих, которые раньше поставлялись из Италии. Предприятие "Прицеп центр" полностью независимо от зарубежных поставок – все материалы отечественного производства. Компания планирует выходить на рынки ближнего зарубежья.Производитель стального ёмкостного оборудования для пищевой, химической и фармацевтической промышленностей "ЕТМ-ИНСТАЛЕЙШЕН" также работает только с российским сырьём. Руководитель компании заявил, что предприятие способно существенно нарастить объёмы производства, но пока продукция не приобрела широкую известность. Предприниматель обратился к главе региона с просьбой оказать поддержку в продвижении липецкого продукта."Это очень своевременное замечание и предложение. Уже сейчас на сайте центра "Мой бизнес" создается биржа импортозамещения, где может быть размещена информация о продукции липецких компаний с целью поиска каналов сбыта. Проработаем вопрос с Минпромторгом, чтобы в масштабах страны активнее представлять нашу продукцию", – сказал Артамонов.В ходе встречи представители нескольких компаний пожаловались на нехватку кадров, например, сварщиков и швей.Глава региона подчеркнул, что этот вопрос легко решаем, если предприятия проявят участие."Мы активно перестраиваем работу наших техникумов и колледжей. Учебные заведения готовы перестраиваться под запросы потенциальных работодателей. Готовьте свои предложения – будем решать", – отметил Артамонов.Он также сообщил о докапитализации фондов поддержки малого бизнеса и развития промышленности. В общей сложности на поддержку предприятий заложено больше миллиарда рублей. Предусмотрены и гранты, и льготное кредитование."Мы непременно поддержим тех, кто планирует развиваться, и даст людям рабочие места", – заявил Артамонов.

https://ria.ru/20220406/lipetsk-1782013195.html

https://ria.ru/20220405/investor-1781941532.html

липецкая область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)