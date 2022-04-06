https://ria.ru/20220406/lipetsk-1782013195.html

Кубанский агроинвестор пришел в Липецкую область

Кубанский агроинвестор пришел в Липецкую область - РИА Новости, 06.04.2022

Кубанский агроинвестор пришел в Липецкую область

Крупный кубанский холдинг "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, занимающийся производством мяса птицы, зерновых и сахара, пришёл в Липецкую область, купив... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:17

2022-04-06T09:17

2022-04-06T09:17

липецкая область

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Крупный кубанский холдинг "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, занимающийся производством мяса птицы, зерновых и сахара, пришёл в Липецкую область, купив сельхозпредприятие "Лебедянское", сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным директором фирмы Евгением Хворостиной.По словам Артамонова, на встрече обсудили дальнейшее развитие лебедянской компании и участие краснодарской фирмы в социальных программах Липецкой области.Хворостина сообщил, что лебедянское предприятие ждут большие и позитивные перемены. В хозяйстве полностью обновится автопарк, уже в этом году начнут строительство двух новых токов, чтобы обеспечить качественное и надёжное хранение зерна."Мы заинтересованы в сотрудничестве с регионом, планируем участвовать в социальных программах. Кроме того, у нас заложены средства на соцподдержку коллектива", – заявил руководитель предприятия."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление. Для нас важно сотрудничество с компаниями, которые придерживаются тех же принципов", – отметил Артамонов, подводя итоги встречи.

https://ria.ru/20220405/investor-1781941532.html

липецкая область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, экономика