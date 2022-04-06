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Кубанский агроинвестор пришел в Липецкую область - РИА Новости, 06.04.2022
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Липецкая область
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Кубанский агроинвестор пришел в Липецкую область
Кубанский агроинвестор пришел в Липецкую область - РИА Новости, 06.04.2022
Кубанский агроинвестор пришел в Липецкую область
Крупный кубанский холдинг "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, занимающийся производством мяса птицы, зерновых и сахара, пришёл в Липецкую область, купив... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:17
2022-04-06T09:17
липецкая область
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Крупный кубанский холдинг "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, занимающийся производством мяса птицы, зерновых и сахара, пришёл в Липецкую область, купив сельхозпредприятие "Лебедянское", сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным директором фирмы Евгением Хворостиной.По словам Артамонова, на встрече обсудили дальнейшее развитие лебедянской компании и участие краснодарской фирмы в социальных программах Липецкой области.Хворостина сообщил, что лебедянское предприятие ждут большие и позитивные перемены. В хозяйстве полностью обновится автопарк, уже в этом году начнут строительство двух новых токов, чтобы обеспечить качественное и надёжное хранение зерна."Мы заинтересованы в сотрудничестве с регионом, планируем участвовать в социальных программах. Кроме того, у нас заложены средства на соцподдержку коллектива", – заявил руководитель предприятия."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление. Для нас важно сотрудничество с компаниями, которые придерживаются тех же принципов", – отметил Артамонов, подводя итоги встречи.
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липецкая область, экономика
09:17 06.04.2022
 

Кубанский агроинвестор пришел в Липецкую область

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Города России. Липецк
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ЛИПЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Крупный кубанский холдинг "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, занимающийся производством мяса птицы, зерновых и сахара, пришёл в Липецкую область, купив сельхозпредприятие "Лебедянское", сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным директором фирмы Евгением Хворостиной.
По словам Артамонова, на встрече обсудили дальнейшее развитие лебедянской компании и участие краснодарской фирмы в социальных программах Липецкой области.
Хворостина сообщил, что лебедянское предприятие ждут большие и позитивные перемены. В хозяйстве полностью обновится автопарк, уже в этом году начнут строительство двух новых токов, чтобы обеспечить качественное и надёжное хранение зерна.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве с регионом, планируем участвовать в социальных программах. Кроме того, у нас заложены средства на соцподдержку коллектива", – заявил руководитель предприятия.
"Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление. Для нас важно сотрудничество с компаниями, которые придерживаются тех же принципов", – отметил Артамонов, подводя итоги встречи.
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