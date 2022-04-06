В Вологде наладят выпуск бактерицидных ламп
© Фото : правительство Вологодской областиПроизводство бактерицидных ультрафиолетовых ламп в Вологде
Производство бактерицидных ультрафиолетовых ламп в Вологде
ВОЛОГДА, 6 апр – РИА Новости. Бактерицидные ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды, которые ранее закупались за рубежом, начнут выпускать в Вологде в следующем году, сообщает пресс-служба правительства области.
"Лампа нового поколения представляет собой энергоэффективный и экологически безопасный источник ультрафиолетового излучения, который позволяет уничтожать вредоносные бактерии и вирусы. Они используются в установках по обеззараживанию воды различной производительности. Лампа – ключевая часть установки, без нее никуда", - цитирует пресс-служба разработчика аппарата.
Промышленное производство ламп запустят в первом квартале 2023 года, опытные образцы изготовят в конце текущего года. К завершению проекта штат предприятий превысит 200 человек, сейчас здесь трудится порядка 120 специалистов.
"Исходя из сложной внешнеполитической ситуации и санкционного давления на нашу страну, такие инновационные предприятия должны стать ключевым звеном в технологическом прорыве страны. Производство оборудования на основе силового ультразвука в России практически не представлено. Осваивать новые направления нужно незамедлительно, и тогда передовые технологии будут сконцентрированы в Вологде", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.