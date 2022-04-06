https://ria.ru/20220406/lampy-1782101821.html

В Вологде наладят выпуск бактерицидных ламп

В Вологде наладят выпуск бактерицидных ламп - РИА Новости, 06.04.2022

В Вологде наладят выпуск бактерицидных ламп

Бактерицидные ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды, которые ранее закупались за рубежом, начнут выпускать в Вологде в следующем году, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:01

2022-04-06T15:01

2022-04-06T15:01

вологодская область

олег кувшинников

экономика

технологии

россия

вологодская область

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782097066_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9f502b1ed56b437ba62887fe15642bcb.jpg

ВОЛОГДА, 6 апр – РИА Новости. Бактерицидные ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды, которые ранее закупались за рубежом, начнут выпускать в Вологде в следующем году, сообщает пресс-служба правительства области.Промышленное производство ламп запустят в первом квартале 2023 года, опытные образцы изготовят в конце текущего года. К завершению проекта штат предприятий превысит 200 человек, сейчас здесь трудится порядка 120 специалистов."Исходя из сложной внешнеполитической ситуации и санкционного давления на нашу страну, такие инновационные предприятия должны стать ключевым звеном в технологическом прорыве страны. Производство оборудования на основе силового ультразвука в России практически не представлено. Осваивать новые направления нужно незамедлительно, и тогда передовые технологии будут сконцентрированы в Вологде", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.

https://ria.ru/20220316/udobreniya-1778509429.html

россия

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

олег кувшинников, экономика, технологии, россия, вологодская область, санкции в отношении россии