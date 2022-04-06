Рейтинг@Mail.ru
В Вологде наладят выпуск бактерицидных ламп - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20220406/lampy-1782101821.html
В Вологде наладят выпуск бактерицидных ламп
В Вологде наладят выпуск бактерицидных ламп - РИА Новости, 06.04.2022
В Вологде наладят выпуск бактерицидных ламп
Бактерицидные ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды, которые ранее закупались за рубежом, начнут выпускать в Вологде в следующем году, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:01
2022-04-06T15:01
вологодская область
олег кувшинников
экономика
технологии
россия
вологодская область
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782097066_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9f502b1ed56b437ba62887fe15642bcb.jpg
ВОЛОГДА, 6 апр – РИА Новости. Бактерицидные ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды, которые ранее закупались за рубежом, начнут выпускать в Вологде в следующем году, сообщает пресс-служба правительства области.Промышленное производство ламп запустят в первом квартале 2023 года, опытные образцы изготовят в конце текущего года. К завершению проекта штат предприятий превысит 200 человек, сейчас здесь трудится порядка 120 специалистов."Исходя из сложной внешнеполитической ситуации и санкционного давления на нашу страну, такие инновационные предприятия должны стать ключевым звеном в технологическом прорыве страны. Производство оборудования на основе силового ультразвука в России практически не представлено. Осваивать новые направления нужно незамедлительно, и тогда передовые технологии будут сконцентрированы в Вологде", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.
https://ria.ru/20220316/udobreniya-1778509429.html
россия
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782097066_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_a6a43a8d977743af060f1c5e9a63a769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кувшинников, экономика, технологии, россия, вологодская область, санкции в отношении россии
15:01 06.04.2022
 

В Вологде наладят выпуск бактерицидных ламп

© Фото : правительство Вологодской областиПроизводство бактерицидных ультрафиолетовых ламп в Вологде
Производство бактерицидных ультрафиолетовых ламп в Вологде - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : правительство Вологодской области
Производство бактерицидных ультрафиолетовых ламп в Вологде
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 6 апр – РИА Новости. Бактерицидные ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды, которые ранее закупались за рубежом, начнут выпускать в Вологде в следующем году, сообщает пресс-служба правительства области.
"Лампа нового поколения представляет собой энергоэффективный и экологически безопасный источник ультрафиолетового излучения, который позволяет уничтожать вредоносные бактерии и вирусы. Они используются в установках по обеззараживанию воды различной производительности. Лампа – ключевая часть установки, без нее никуда", - цитирует пресс-служба разработчика аппарата.
Промышленное производство ламп запустят в первом квартале 2023 года, опытные образцы изготовят в конце текущего года. К завершению проекта штат предприятий превысит 200 человек, сейчас здесь трудится порядка 120 специалистов.
"Исходя из сложной внешнеполитической ситуации и санкционного давления на нашу страну, такие инновационные предприятия должны стать ключевым звеном в технологическом прорыве страны. Производство оборудования на основе силового ультразвука в России практически не представлено. Осваивать новые направления нужно незамедлительно, и тогда передовые технологии будут сконцентрированы в Вологде", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.
Машина с мешками удобрения - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 17:52Вологодская область
Вологодские аграрии получат удобрения по ценам 2021 года
 
Вологодская областьОлег КувшинниковЭкономикаТехнологииРоссияВологодская областьСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала