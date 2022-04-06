https://ria.ru/20220406/koronavirus-1782046684.html
В России за сутки госпитализировали 3713 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3713 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.04.2022
В России за сутки госпитализировали 3713 человек с COVID-19
Более 14,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, более 3,7 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы, умер 291... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:18
2022-04-06T12:18
2022-04-06T12:18
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 14,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, более 3,7 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы, умер 291 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 6 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3713 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,4%", - говорится в сообщении. Согласно нему, рост числа госпитализаций отмечен в 29 регионах, снижение - в 56.Также, согласно сообщению, за сутки выздоровели 35 306 человек, или на 5,7% меньше по сравнению с 5 апреля. "Выявлен 14 661 новый случай COVID-19. Умер за сутки 291 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 3713 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 14 661 новый случай COVID-19, умер 291 человек