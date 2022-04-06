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В Болгарии назвали возможный отказ ЕС от российского угля харакири - РИА Новости, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/kharakiri-1782174011.html
В Болгарии назвали возможный отказ ЕС от российского угля харакири
В Болгарии назвали возможный отказ ЕС от российского угля харакири - РИА Новости, 06.04.2022
В Болгарии назвали возможный отказ ЕС от российского угля харакири
Обещанный запрет на импорт российского угля станет харакири для Евросоюза, уверен обозреватель болгарской газеты "Гласове" Боян Рашев. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:43
2022-04-06T21:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
санкции в отношении россии
болгария
россия
сша
германия
евросоюз
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Обещанный запрет на импорт российского угля станет харакири для Евросоюза, уверен обозреватель болгарской газеты "Гласове" Боян Рашев.Журналист призвал остановить российскую спецоперацию на Украине, но при этом раскритиковал угрозу Еврокомиссии ввести запрет на покупку угля у России."Если таким образом Европа совершит харакири, то не Путин от этого больше всех пострадает", — написал он.Рашев объяснил, что на Россию — третьего в мире экспортера угля — приходится 48 процентов потребления этого топлива в ЕС, для сравнения: доля Москвы на газовом рынке Европы 41 процент. При этом остальные крупнейшие поставщики угля либо завязаны на других рынках, либо ввели временный запрет на экспорт.Обозреватель также указал на то, что сейчас спрос на твердое топливо резко вырос. Так, в 2019 году ЕС импортировал из России 74 миллиона тонн угля, притом что европейские власти были настроены критически в отношении электростанций на этом виде горючего. Однако в 2022-м на континенте пришлось вернуться к этому энергоносителю из-за рекордных цен на газ.Журналист отметил, что теоретически США могут "завалить" Европу углем, однако в последние 15 лет в стране не инвестировали в эту отрасль. Также Рашев сообщил: проблема с твердым топливом возникла на континенте сама собой, например, по запасам угля Германия сопоставима с крупнейшим экспортером Индонезией.Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении анонсировала пятый пакет антироссийских санкций. Среди предложений было введение запрета на ввоз угля из России.Западные страны усилили давление на Москву после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220406/posledstviya-1782165151.html
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в мире, санкции в отношении россии, болгария, россия, сша, германия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, экономика
19:43 06.04.2022 (обновлено: 21:54 06.04.2022)
 
В Болгарии назвали возможный отказ ЕС от российского угля харакири

Журналист "Гласове" Рашев: Европа совершит харакири, отказавшись от российского угля

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУгольный разрез
Угольный разрез - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Угольный разрез
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Обещанный запрет на импорт российского угля станет харакири для Евросоюза, уверен обозреватель болгарской газеты "Гласове" Боян Рашев.
Журналист призвал остановить российскую спецоперацию на Украине, но при этом раскритиковал угрозу Еврокомиссии ввести запрет на покупку угля у России.
"Если таким образом Европа совершит харакири, то не Путин от этого больше всех пострадает", — написал он.
Рашев объяснил, что на Россию — третьего в мире экспортера угля — приходится 48 процентов потребления этого топлива в ЕС, для сравнения: доля Москвы на газовом рынке Европы 41 процент. При этом остальные крупнейшие поставщики угля либо завязаны на других рынках, либо ввели временный запрет на экспорт.
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Обозреватель также указал на то, что сейчас спрос на твердое топливо резко вырос. Так, в 2019 году ЕС импортировал из России 74 миллиона тонн угля, притом что европейские власти были настроены критически в отношении электростанций на этом виде горючего. Однако в 2022-м на континенте пришлось вернуться к этому энергоносителю из-за рекордных цен на газ.
Журналист отметил, что теоретически США могут "завалить" Европу углем, однако в последние 15 лет в стране не инвестировали в эту отрасль. Также Рашев сообщил: проблема с твердым топливом возникла на континенте сама собой, например, по запасам угля Германия сопоставима с крупнейшим экспортером Индонезией.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении анонсировала пятый пакет антироссийских санкций. Среди предложений было введение запрета на ввоз угля из России.
Западные страны усилили давление на Москву после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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