https://ria.ru/20220406/kabul-1782051003.html
В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди
В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди - РИА Новости, 06.04.2022
В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на силы... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:31
2022-04-06T12:31
2022-04-06T12:47
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на силы безопасности Кабула.Взрыв произошел в одной из крупнейших мечетей Кабула во время совершения верующими полуденного намаза. По информации телеканала, взорвалась ручная граната.Как сообщил агентству РИА Новости очевидец, в результате происшествия могли пострадать десятки человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан, кабул (город)
12:31 06.04.2022 (обновлено: 12:47 06.04.2022)
В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди
В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали шесть человек