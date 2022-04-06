https://ria.ru/20220406/kabul-1782051003.html

В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди

В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди - РИА Новости, 06.04.2022

В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на силы... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:31

2022-04-06T12:31

2022-04-06T12:47

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афганистан

кабул (город)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на силы безопасности Кабула.Взрыв произошел в одной из крупнейших мечетей Кабула во время совершения верующими полуденного намаза. По информации телеканала, взорвалась ручная граната.Как сообщил агентству РИА Новости очевидец, в результате происшествия могли пострадать десятки человек.

https://ria.ru/20220406/vzryv-1782048064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город)