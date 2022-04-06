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В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди - РИА Новости, 06.04.2022
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В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди
В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди - РИА Новости, 06.04.2022
В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на силы... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:31
2022-04-06T12:47
в мире
афганистан
кабул (город)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на силы безопасности Кабула.Взрыв произошел в одной из крупнейших мечетей Кабула во время совершения верующими полуденного намаза. По информации телеканала, взорвалась ручная граната.Как сообщил агентству РИА Новости очевидец, в результате происшествия могли пострадать десятки человек.
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афганистан
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в мире, афганистан, кабул (город)
12:31 06.04.2022 (обновлено: 12:47 06.04.2022)
 
В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди

В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали шесть человек

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на силы безопасности Кабула.
Взрыв произошел в одной из крупнейших мечетей Кабула во время совершения верующими полуденного намаза. По информации телеканала, взорвалась ручная граната.
Как сообщил агентству РИА Новости очевидец, в результате происшествия могли пострадать десятки человек.
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
12:22
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
 
В миреАфганистанКабул (город)
 
 
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