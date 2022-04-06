https://ria.ru/20220406/izyum-1782130594.html

ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по жилому району Изюма

ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по жилому району Изюма - РИА Новости, 06.04.2022

ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по жилому району Изюма

Минобороны России опубликовало кадры оказания медицинской помощи мирным жителям города Изюм Харьковской области на Украине, попавшим 5 апреля под обстрел... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:41

2022-04-06T16:41

2022-04-06T16:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

изюм (город)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры оказания медицинской помощи мирным жителям города Изюм Харьковской области на Украине, попавшим 5 апреля под обстрел украинских реактивных систем залпового огня."Пятого апреля украинские военные нанесли удар кассетными боеприпасами реактивными системами залпового огня по жилому району города Изюм. В результате преступных действий украинских военных несколько мирных жителей погибли", - сказали в ведомстве.Семь мирных жителей, получивших осколочные ранения, были эвакуированы российскими военнослужащими в полевой госпиталь, где оказали необходимую медицинскую помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/melnik-1782123436.html

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782047261.html

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изюм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, изюм (город), украина, вооруженные силы украины