ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по жилому району Изюма
Минобороны: украинские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по жилому району Изюма
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры оказания медицинской помощи мирным жителям города Изюм Харьковской области на Украине, попавшим 5 апреля под обстрел украинских реактивных систем залпового огня.
"Пятого апреля украинские военные нанесли удар кассетными боеприпасами реактивными системами залпового огня по жилому району города Изюм. В результате преступных действий украинских военных несколько мирных жителей погибли", - сказали в ведомстве.
Семь мирных жителей, получивших осколочные ранения, были эвакуированы российскими военнослужащими в полевой госпиталь, где оказали необходимую медицинскую помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.