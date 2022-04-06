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В Италии не исключили закрытия малых и средних предприятий из-за цен на газ - РИА Новости, 06.04.2022
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В Италии не исключили закрытия малых и средних предприятий из-за цен на газ
В Италии не исключили закрытия малых и средних предприятий из-за цен на газ - РИА Новости, 06.04.2022
В Италии не исключили закрытия малых и средних предприятий из-за цен на газ
Над многими малыми и средними предприятиями Италии нависла угроза закрытия в связи с существенным ростом цен на природный газ и другое сырье, заявил глава... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:50
2022-04-06T13:50
в мире
италия
экономика
рим
санкции в отношении россии
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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Над многими малыми и средними предприятиями Италии нависла угроза закрытия в связи с существенным ростом цен на природный газ и другое сырье, заявил глава национальной ассоциации малых и средних предприятий (МСП), вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Джованни Барони."Риск остановки производства для некоторых небольших компаний конкретен. Но в отличие от крупных компаний для малых и средних предприятий, которые являются более уязвимыми, даже остановка на одну неделю может привести к окончательному закрытию. Поэтому существуют большие опасения", - отметил он в интервью, которое в среду опубликовала миланская финансово-экономическая газета Il Sole 24 Ore.В этой связи Барони призвал как можно скорее рассмотреть на европейском и итальянском уровне вопрос об установке потолка цен на газ, соизмеряя его с реальной ценой и фактической продолжительностью контрактов."Никто из нас не говорит о пересмотре долгосрочных контрактов с поставщиками, в том числе с российскими. Мы, как ясно указал президент (Confindustria Карло) Бономи, просим провести операцию прозрачности. Иными словами, мы хотим понять, действительно ли цены, которые мы видим на европейской площадке, являются реальными или за ними скрывается спекуляция", - отметил он."Опасность, что некоторые малые и средние предприятия остановятся, велик, и, как это происходило во время пандемии, тот, кто остановится даже на короткое время, рискует уже не открыться вновь", - подытожил Барони.В середине марта министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани назвал зафиксированный в стране скачок цен на газ и электроэнергию "колоссальной аферой". Он подчеркнул, что наблюдается "необоснованный рост цен на топливо", хотя "технических причин" для него нет. По его словам, речь идет о "спекулятивной спирали". После этого заявления министра прокуратура Рима открыла следственное дело в связи с резким повышением цен на газ, электричество, бензин и дизельное топливо в Италии.В субботу, 2 апреля исследовательский центр Confindustria опубликовал доклад "Итальянская экономика: проверка конфликтом на Украине", в котором говорилось, что в 2022 году размер ВВП может вырасти лишь на 1,6% - 1,9%. При этих расчетах учитывается возможность дальнейшего роста цен на нефть и природный газ.В конце марта крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что около 100 тысяч аграрных предприятий Италии могут прекратить свою деятельность из-за резкого увеличения производственных расходов в связи с последствиями пандемии COVID-19 и кризиса на Украине.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782049819.html
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в мире, италия, экономика, рим, санкции в отношении россии
13:50 06.04.2022
 
В Италии не исключили закрытия малых и средних предприятий из-за цен на газ

Глава Confindustria не исключил закрытия малых и средних предприятий из-за цен на газ

© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкТрамвай на одной из улиц в Милане
Трамвай на одной из улиц в Милане - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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Трамвай на одной из улиц в Милане
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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Над многими малыми и средними предприятиями Италии нависла угроза закрытия в связи с существенным ростом цен на природный газ и другое сырье, заявил глава национальной ассоциации малых и средних предприятий (МСП), вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Джованни Барони.
"Риск остановки производства для некоторых небольших компаний конкретен. Но в отличие от крупных компаний для малых и средних предприятий, которые являются более уязвимыми, даже остановка на одну неделю может привести к окончательному закрытию. Поэтому существуют большие опасения", - отметил он в интервью, которое в среду опубликовала миланская финансово-экономическая газета Il Sole 24 Ore.
В этой связи Барони призвал как можно скорее рассмотреть на европейском и итальянском уровне вопрос об установке потолка цен на газ, соизмеряя его с реальной ценой и фактической продолжительностью контрактов.
"Никто из нас не говорит о пересмотре долгосрочных контрактов с поставщиками, в том числе с российскими. Мы, как ясно указал президент (Confindustria Карло) Бономи, просим провести операцию прозрачности. Иными словами, мы хотим понять, действительно ли цены, которые мы видим на европейской площадке, являются реальными или за ними скрывается спекуляция", - отметил он.
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"Опасность, что некоторые малые и средние предприятия остановятся, велик, и, как это происходило во время пандемии, тот, кто остановится даже на короткое время, рискует уже не открыться вновь", - подытожил Барони.
В середине марта министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани назвал зафиксированный в стране скачок цен на газ и электроэнергию "колоссальной аферой". Он подчеркнул, что наблюдается "необоснованный рост цен на топливо", хотя "технических причин" для него нет. По его словам, речь идет о "спекулятивной спирали". После этого заявления министра прокуратура Рима открыла следственное дело в связи с резким повышением цен на газ, электричество, бензин и дизельное топливо в Италии.
В субботу, 2 апреля исследовательский центр Confindustria опубликовал доклад "Итальянская экономика: проверка конфликтом на Украине", в котором говорилось, что в 2022 году размер ВВП может вырасти лишь на 1,6% - 1,9%. При этих расчетах учитывается возможность дальнейшего роста цен на нефть и природный газ.
В конце марта крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что около 100 тысяч аграрных предприятий Италии могут прекратить свою деятельность из-за резкого увеличения производственных расходов в связи с последствиями пандемии COVID-19 и кризиса на Украине.
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