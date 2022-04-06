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США вводят запрет на новые инвестиции в Россию - РИА Новости, 06.04.2022
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США вводят запрет на новые инвестиции в Россию
США вводят запрет на новые инвестиции в Россию - РИА Новости, 06.04.2022
США вводят запрет на новые инвестиции в Россию
США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:28
2022-04-06T17:39
в мире
экономика
санкции в отношении россии
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома."Вместе с G7 и ЕС мы объявляем о запрете на новые инвестиции в Россию, который президент (США Джо) Байден введет исполнительным приказом", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
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в мире, экономика, санкции в отношении россии, россия, сша
17:28 06.04.2022 (обновлено: 17:39 06.04.2022)
 
США вводят запрет на новые инвестиции в Россию

США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Вместе с G7 и ЕС мы объявляем о запрете на новые инвестиции в Россию, который президент (США Джо) Байден введет исполнительным приказом", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
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