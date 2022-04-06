https://ria.ru/20220406/investitsii-1782144542.html

США вводят запрет на новые инвестиции в Россию

США вводят запрет на новые инвестиции в Россию - РИА Новости, 06.04.2022

США вводят запрет на новые инвестиции в Россию

США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:28

2022-04-06T17:28

2022-04-06T17:39

в мире

экономика

санкции в отношении россии

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома."Вместе с G7 и ЕС мы объявляем о запрете на новые инвестиции в Россию, который президент (США Джо) Байден введет исполнительным приказом", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782143769.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, санкции в отношении россии, россия, сша