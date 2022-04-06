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Индустриальные парки Подмосковья привлекли 20 новых инвесторов
Индустриальные парки Подмосковья привлекли 20 новых инвесторов - РИА Новости, 06.04.2022
Индустриальные парки Подмосковья привлекли 20 новых инвесторов
Индустриальные парки Московской области продолжают привлекать новых инвесторов. С начала года в парки пришли 20 новых резидентов, рассказала зампред... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:39
2022-04-06T16:39
2022-04-06T16:39
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Индустриальные парки Московской области продолжают привлекать новых инвесторов. С начала года в парки пришли 20 новых резидентов, рассказала зампред правительства региона Екатерина Зиновьева. Об этом сообщил телеканал "360"."На предприятиях новых резидентов планируют создать более 400 рабочих мест", – отметила Зиновьева.Инвестиции по новым проектам составят около 1,6 миллиарда рублей.Министр добавила, что уже 27 площадок заполнены резидентами на 100%. Всего в индустриальных парках МО работает 1017 компаний, которые за все время создали более 52 тысяч рабочих мест.
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московская область (подмосковье)