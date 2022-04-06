https://ria.ru/20220406/investitsii-1782129173.html

Индустриальные парки Подмосковья привлекли 20 новых инвесторов

Индустриальные парки Подмосковья привлекли 20 новых инвесторов - РИА Новости, 06.04.2022

Индустриальные парки Подмосковья привлекли 20 новых инвесторов

Индустриальные парки Московской области продолжают привлекать новых инвесторов. С начала года в парки пришли 20 новых резидентов, рассказала зампред... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:39

2022-04-06T16:39

2022-04-06T16:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782124961_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e445da8c7ab0f069f12debad202a2f6f.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Индустриальные парки Московской области продолжают привлекать новых инвесторов. С начала года в парки пришли 20 новых резидентов, рассказала зампред правительства региона Екатерина Зиновьева. Об этом сообщил телеканал "360"."На предприятиях новых резидентов планируют создать более 400 рабочих мест", – отметила Зиновьева.Инвестиции по новым проектам составят около 1,6 миллиарда рублей.Министр добавила, что уже 27 площадок заполнены резидентами на 100%. Всего в индустриальных парках МО работает 1017 компаний, которые за все время создали более 52 тысяч рабочих мест.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)