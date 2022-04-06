"Яндекс.Инвестиции" закроют из-за санкций против ВТБ
"Яндекс" закроет "Яндекс.Инвестиции" из-за технических проблем на фоне санкций против ВТБ
Офис компании "Яндекс" в Москве
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Яндекс" закроет брокера "Яндекс.Инвестиции" из-за технических проблем, появившихся на фоне санкций против партнера сервиса, банка ВТБ, сообщили РИА Новости в компании.
"Из-за ограничений, с которым столкнулся наш партнер ВТБ, пользователи "Инвестиций" не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний. Поэтому мы приняли решение закрыть сервис", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что закрытие будет поэтапным. "11 апреля мы отключим возможность покупать новые бумаги и пополнять счёт. Продавать активы и выводить средства в Инвестициях можно будет ещё какое-то время — как минимум до 15 апреля", - уточнили в компании.
В "Яндексе" также добавили, что пользователи могут продать бумаги и вывести сбережения. "Но можно ничего не предпринимать и просто восстановить доступ к счёту в ВТБ. Мы пришлём инструкцию, как это сделать. Инструкция будет доступна и после закрытия Инвестиций. Также есть возможность перевести активы другому брокеру", - подытожили в компании.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая ВТБ.