https://ria.ru/20220406/investitsii-1782009976.html

"Яндекс.Инвестиции" закроют из-за санкций против ВТБ

"Яндекс.Инвестиции" закроют из-за санкций против ВТБ - РИА Новости, 06.04.2022

"Яндекс.Инвестиции" закроют из-за санкций против ВТБ

"Яндекс" закроет брокера "Яндекс.Инвестиции" из-за технических проблем, появившихся на фоне санкций против партнера сервиса, банка ВТБ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:52

2022-04-06T08:52

2022-04-06T08:52

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Яндекс" закроет брокера "Яндекс.Инвестиции" из-за технических проблем, появившихся на фоне санкций против партнера сервиса, банка ВТБ, сообщили РИА Новости в компании."Из-за ограничений, с которым столкнулся наш партнер ВТБ, пользователи "Инвестиций" не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний. Поэтому мы приняли решение закрыть сервис", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что закрытие будет поэтапным. "11 апреля мы отключим возможность покупать новые бумаги и пополнять счёт. Продавать активы и выводить средства в Инвестициях можно будет ещё какое-то время — как минимум до 15 апреля", - уточнили в компании.В "Яндексе" также добавили, что пользователи могут продать бумаги и вывести сбережения. "Но можно ничего не предпринимать и просто восстановить доступ к счёту в ВТБ. Мы пришлём инструкцию, как это сделать. Инструкция будет доступна и после закрытия Инвестиций. Также есть возможность перевести активы другому брокеру", - подытожили в компании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая ВТБ.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781878741.html

https://ria.ru/20220402/yandeks-1781456639.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

яндекс, экономика, технологии, втб, россия