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Банк России заявил об опасности инвестиций в криптовалюты - РИА Новости, 06.04.2022
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Банк России заявил об опасности инвестиций в криптовалюты
Банк России заявил об опасности инвестиций в криптовалюты - РИА Новости, 06.04.2022
Банк России заявил об опасности инвестиций в криптовалюты
Инвестиции россиян в криптовалюты могут привести к сокращению возможностей по финансированию реального сектора и снижению потенциала роста экономики, что... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T06:29
2022-04-06T07:36
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Инвестиции россиян в криптовалюты могут привести к сокращению возможностей по финансированию реального сектора и снижению потенциала роста экономики, что способно создать проблемы на рынке труда и снизить доходы граждан, говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина.Такой ответ Центробанк дал на ряд пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в России, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке Единой России. В частности участники круглого стола предлагают предоставить налоговые льготы и меры государственной поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют.Однако, как говорится в ответе ЦБ, регулятор не поддерживает допуск частных цифровых валют на российский финансовый рынок и их использование в качестве средства платежа, поскольку это способно привести к "формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны".Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Восемнадцатого февраля министерство внесло в правительство инициативу о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом Центробанк не пошел на уступки и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.Министр финансов Антон Силуанов в середине февраля признал, что его ведомству и Банку России будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка в стране. По его словам, стороны пытаются урегулировать разногласия, но возможно, это придется делать через правительство. Министерство надеется, что законопроект о регулировании криптовалют удастся принять до конца 2022 года.
https://ria.ru/20220405/kriptovalyuta-1781868938.html
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
06:29 06.04.2022 (обновлено: 07:36 06.04.2022)
 
Банк России заявил об опасности инвестиций в криптовалюты

Зампредседателя Центробанка Юдаева: инвестиции в криптовалюты могут снизить доходы граждан

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Инвестиции россиян в криптовалюты могут привести к сокращению возможностей по финансированию реального сектора и снижению потенциала роста экономики, что способно создать проблемы на рынке труда и снизить доходы граждан, говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина.
"Инвестиции граждан в криптовалюты могут привести к выводу сбережений из реальной экономики, фондового рынка, банковской системы за периметр российского финансового сектора и, как следствие, к сокращению его возможностей по финансированию реального сектора, в первую очередь санкционных компаний, и снижению потенциала роста экономики, что впоследствии может создать проблемы на рынке труда и снизить доходы граждан", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Такой ответ Центробанк дал на ряд пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в России, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке Единой России. В частности участники круглого стола предлагают предоставить налоговые льготы и меры государственной поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют.
Однако, как говорится в ответе ЦБ, регулятор не поддерживает допуск частных цифровых валют на российский финансовый рынок и их использование в качестве средства платежа, поскольку это способно привести к "формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны".
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 12:53
В России суд впервые решил арестовать украденную криптовалюту
Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Восемнадцатого февраля министерство внесло в правительство инициативу о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.
При этом Центробанк не пошел на уступки и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.
Министр финансов Антон Силуанов в середине февраля признал, что его ведомству и Банку России будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка в стране. По его словам, стороны пытаются урегулировать разногласия, но возможно, это придется делать через правительство. Министерство надеется, что законопроект о регулировании криптовалют удастся принять до конца 2022 года.
Эмблема криптовалюты - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
03:14
Банк России назвал криптовалюты финансовой пирамидой
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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