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В ГД призвали не распространять шокирующие и непроверенные фото и видео - РИА Новости, 06.04.2022
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В ГД призвали не распространять шокирующие и непроверенные фото и видео
В ГД призвали не распространять шокирующие и непроверенные фото и видео - РИА Новости, 06.04.2022
В ГД призвали не распространять шокирующие и непроверенные фото и видео
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков призвал россиян отказаться от распространения шокирующих и непроверенных фотографий и видео. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:48
2022-04-06T20:48
общество
госдума рф
сергей бурлаков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков призвал россиян отказаться от распространения шокирующих и непроверенных фотографий и видео."Призываю всех россиян прекратить распространять непроверенную информацию. Многие на эмоциях делятся шокирующими фотографиями и видеороликами с друзьями и родственниками, а через несколько часов узнают, что это фейк", - сообщил Бурлаков РИА Новости.Также он призвал обращать особое внимание на проверку источников. "Прежде чем переслать или пересказать новость, проверьте, что пишут о событии в разных источниках… Я всем советую проверять сообщения временем. Подождите сутки и только потом делитесь информацией. Уверен, что в 90% случаев желание пропадет", - отметил он.
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общество, госдума рф, сергей бурлаков
20:48 06.04.2022
 
В ГД призвали не распространять шокирующие и непроверенные фото и видео

Депутат Бурлаков призвал не распространять шокирующие и непроверенные фото и видео

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков призвал россиян отказаться от распространения шокирующих и непроверенных фотографий и видео.
"Призываю всех россиян прекратить распространять непроверенную информацию. Многие на эмоциях делятся шокирующими фотографиями и видеороликами с друзьями и родственниками, а через несколько часов узнают, что это фейк", - сообщил Бурлаков РИА Новости.
Также он призвал обращать особое внимание на проверку источников. "Прежде чем переслать или пересказать новость, проверьте, что пишут о событии в разных источниках… Я всем советую проверять сообщения временем. Подождите сутки и только потом делитесь информацией. Уверен, что в 90% случаев желание пропадет", - отметил он.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 18:01
Житель Смоленска менял ценники в магазинах на таблички с фейками об армии
 
ОбществоГосдума РФСергей Бурлаков
 
 
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