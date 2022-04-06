https://ria.ru/20220406/informatsiya-1782182157.html

В ГД призвали не распространять шокирующие и непроверенные фото и видео

В ГД призвали не распространять шокирующие и непроверенные фото и видео - РИА Новости, 06.04.2022

В ГД призвали не распространять шокирующие и непроверенные фото и видео

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков призвал россиян отказаться от распространения шокирующих и непроверенных фотографий и видео. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:48

2022-04-06T20:48

2022-04-06T20:48

общество

госдума рф

сергей бурлаков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков призвал россиян отказаться от распространения шокирующих и непроверенных фотографий и видео."Призываю всех россиян прекратить распространять непроверенную информацию. Многие на эмоциях делятся шокирующими фотографиями и видеороликами с друзьями и родственниками, а через несколько часов узнают, что это фейк", - сообщил Бурлаков РИА Новости.Также он призвал обращать особое внимание на проверку источников. "Прежде чем переслать или пересказать новость, проверьте, что пишут о событии в разных источниках… Я всем советую проверять сообщения временем. Подождите сутки и только потом делитесь информацией. Уверен, что в 90% случаев желание пропадет", - отметил он.

https://ria.ru/20220406/feyki-1782154996.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, сергей бурлаков