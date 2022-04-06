https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782063926.html

Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство

Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство - РИА Новости, 06.04.2022

Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство

Австралийский фермер, генеральный директор компании Kangrow, которая реализует крупный сельскохозяйственный проект в Приморском крае, Джерард Биркбек получил... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:18

2022-04-06T13:18

2022-04-06T13:18

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арктика

дальний восток

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Австралийский фермер, генеральный директор компании Kangrow, которая реализует крупный сельскохозяйственный проект в Приморском крае, Джерард Биркбек получил российское гражданство, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков."На этой неделе российское гражданство предоставлено австралийскому фермеру, реализующему сельскохозяйственные проекты на территории Приморья", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале со ссылкой на слова министра на заседании комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Госдумы РФ.Уточняется, что австралиец занимается сельским хозяйством в РФ уже 5 лет.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора Приморского края, Бирбек возглавляет компанию Kangrow, которая занимается выращиванием сои и кукурузы и является резидентом ТОР "Михайловский". "Джерард Бербек был подданным королевы Великобритании", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782018229.html

https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782006461.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, арктика, дальний восток, госдума рф, общество