https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782063926.html
Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство
Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство - РИА Новости, 06.04.2022
Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство
Австралийский фермер, генеральный директор компании Kangrow, которая реализует крупный сельскохозяйственный проект в Приморском крае, Джерард Биркбек получил... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:18
2022-04-06T13:18
2022-04-06T13:18
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Австралийский фермер, генеральный директор компании Kangrow, которая реализует крупный сельскохозяйственный проект в Приморском крае, Джерард Биркбек получил российское гражданство, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков."На этой неделе российское гражданство предоставлено австралийскому фермеру, реализующему сельскохозяйственные проекты на территории Приморья", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале со ссылкой на слова министра на заседании комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Госдумы РФ.Уточняется, что австралиец занимается сельским хозяйством в РФ уже 5 лет.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора Приморского края, Бирбек возглавляет компанию Kangrow, которая занимается выращиванием сои и кукурузы и является резидентом ТОР "Михайловский". "Джерард Бербек был подданным королевы Великобритании", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782018229.html
https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782006461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, дальний восток, госдума рф, общество
Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство
Работающий в Приморье австралийский фермер Биркбек получил российское гражданство