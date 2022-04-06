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Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство - РИА Новости, 06.04.2022
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Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство
Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство - РИА Новости, 06.04.2022
Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство
Австралийский фермер, генеральный директор компании Kangrow, которая реализует крупный сельскохозяйственный проект в Приморском крае, Джерард Биркбек получил... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:18
2022-04-06T13:18
россия
арктика
дальний восток
госдума рф
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Австралийский фермер, генеральный директор компании Kangrow, которая реализует крупный сельскохозяйственный проект в Приморском крае, Джерард Биркбек получил российское гражданство, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков."На этой неделе российское гражданство предоставлено австралийскому фермеру, реализующему сельскохозяйственные проекты на территории Приморья", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале со ссылкой на слова министра на заседании комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Госдумы РФ.Уточняется, что австралиец занимается сельским хозяйством в РФ уже 5 лет.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора Приморского края, Бирбек возглавляет компанию Kangrow, которая занимается выращиванием сои и кукурузы и является резидентом ТОР "Михайловский". "Джерард Бербек был подданным королевы Великобритании", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782018229.html
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россия, арктика, дальний восток, госдума рф, общество
13:18 06.04.2022
 
Работающий в Приморье австралийский фермер получил российское гражданство

Работающий в Приморье австралийский фермер Биркбек получил российское гражданство

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка сканирует российский паспорт
Девушка сканирует российский паспорт - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Австралийский фермер, генеральный директор компании Kangrow, которая реализует крупный сельскохозяйственный проект в Приморском крае, Джерард Биркбек получил российское гражданство, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"На этой неделе российское гражданство предоставлено австралийскому фермеру, реализующему сельскохозяйственные проекты на территории Приморья", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале со ссылкой на слова министра на заседании комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Госдумы РФ.
Уточняется, что австралиец занимается сельским хозяйством в РФ уже 5 лет.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора Приморского края, Бирбек возглавляет компанию Kangrow, которая занимается выращиванием сои и кукурузы и является резидентом ТОР "Михайловский". "Джерард Бербек был подданным королевы Великобритании", - уточнили в пресс-службе.
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