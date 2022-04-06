https://ria.ru/20220406/frantsiya-1782043486.html

Франция отменила ковидные ограничения на въезд для россиян

Франция отменила ковидные ограничения на въезд для россиян - РИА Новости, 06.04.2022

Франция отменила ковидные ограничения на въезд для россиян

Россияне могут въезжать во Францию с любыми целями, включая туризм, без предъявления сертификатов о вакцинации и справок с результатами тестов на COVID-19,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:13

2022-04-06T12:13

2022-04-06T12:13

туризм

туризм

россия

франция

стамбул

ассоциация туроператоров россии (атор)

коронавирус covid-19

визы

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россияне могут въезжать во Францию с любыми целями, включая туризм, без предъявления сертификатов о вакцинации и справок с результатами тестов на COVID-19, сообщает АТОР.Для прибывающих из России и Украины был введен режим временного исключения, рассказали экспертам ассоциации в посольстве Франции в Москве.У пассажиров из РФ не будут требовать сертификат о вакцинации (страна признает иммунизацию одобренными во Франции или ЕМА препаратами). Результаты тестов на COVID-19 и документы, подтверждающие веские причины для поездки, также показывать не придется.С 1 апреля граждане России получили возможность подавать заявки на турвизы во Францию без ограничений, связанных с COVID-19. Прием заявлений по предварительной записи открыт в 18 визовых центрах VFS Global.Прямое авиасообщение между Россией и Францией из-за международных санкций приостановлено. Лететь из Москвы в Париж придется с пересадками в Белграде, Стамбуле или аэропортах Ближнего Востока. Билет в одну сторону с удобной стыковкой во второй половине апреля обойдется в сумму от 76 до 117 тысяч рублей.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, россия, франция, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, визы, новости - туризм