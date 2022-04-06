20:16 06.04.2022 (обновлено: 20:52 06.04.2022)
В МИД назвали задержание в Финляндии культурных ценностей беспределом
В МИД назвали задержание в Финляндии культурных ценностей правовым беспределом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона ждет от Хельсинки скорейшего решения по возвращению российских произведений искусства в полном объеме.
В размещенном на сайте МИД РФ ответе официального представителя министерства Марии Захаровой говорится, что "2-3 апреля финскими таможенными органами со ссылкой на возможное нарушение режима так называемых санкций против России на российско-финляндской границе были задержаны три автомашины, следовавшие через территорию Финляндии в Российскую Федерацию".
По словам Захаровой, 5 апреля в присутствии сотрудников посольства России в Финляндии груз временно, до окончания разбирательства, помещен в специально оборудованное хранилище государственного музея Атенеум в Хельсинки.
"До финских властей было доведено требование о недопустимости вскрытия опломбированных упаковок", - заметила Захарова, добавив, что Хельсинки ждут теперь разъяснений со стороны Европейской комиссии.
"По сути, эту ситуацию можно охарактеризовать двумя словами - правовой беспредел. Речь идет о задержании в нарушение международного права культурных ценностей, принадлежащих Российской Федерации и временно находившихся за границей под государственные гарантии стран, в которых организовывались выставки этих предметов на некоммерческой основе в сотрудничестве с нашими музеями", - отметила она.
"Ожидаем скорейшего решения финских властей по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию наших произведений искусства в полном объеме", - заключила официальный представитель МИД РФ.