https://ria.ru/20220406/finlyandiya-1782177609.html

В МИД назвали задержание в Финляндии культурных ценностей беспределом

В МИД назвали задержание в Финляндии культурных ценностей беспределом - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД назвали задержание в Финляндии культурных ценностей беспределом

Российская сторона ждет от Хельсинки скорейшего решения по возвращению российских произведений искусства в полном объеме. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:16

2022-04-06T20:16

2022-04-06T20:52

культура

россия

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финляндия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

новости культуры

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона ждет от Хельсинки скорейшего решения по возвращению российских произведений искусства в полном объеме.В размещенном на сайте МИД РФ ответе официального представителя министерства Марии Захаровой говорится, что "2-3 апреля финскими таможенными органами со ссылкой на возможное нарушение режима так называемых санкций против России на российско-финляндской границе были задержаны три автомашины, следовавшие через территорию Финляндии в Российскую Федерацию"."Они осуществляли транзитную перевозку принадлежащих Государственному Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее и Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина культурных ценностей, ранее экспонировавшихся в Италии (Милан и Удина) и Японии (Тиба)", - напомнила она.По словам Захаровой, 5 апреля в присутствии сотрудников посольства России в Финляндии груз временно, до окончания разбирательства, помещен в специально оборудованное хранилище государственного музея Атенеум в Хельсинки."До финских властей было доведено требование о недопустимости вскрытия опломбированных упаковок", - заметила Захарова, добавив, что Хельсинки ждут теперь разъяснений со стороны Европейской комиссии."По сути, эту ситуацию можно охарактеризовать двумя словами - правовой беспредел. Речь идет о задержании в нарушение международного права культурных ценностей, принадлежащих Российской Федерации и временно находившихся за границей под государственные гарантии стран, в которых организовывались выставки этих предметов на некоммерческой основе в сотрудничестве с нашими музеями", - отметила она."Ожидаем скорейшего решения финских властей по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию наших произведений искусства в полном объеме", - заключила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220313/morozovy-1777852673.html

https://ria.ru/20220404/kollektsiya-1781733701.html

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, финляндия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости культуры, санкции в отношении россии