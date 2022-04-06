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В МИД назвали задержание в Финляндии культурных ценностей беспределом - РИА Новости, 06.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220406/finlyandiya-1782177609.html
В МИД назвали задержание в Финляндии культурных ценностей беспределом
В МИД назвали задержание в Финляндии культурных ценностей беспределом - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД назвали задержание в Финляндии культурных ценностей беспределом
Российская сторона ждет от Хельсинки скорейшего решения по возвращению российских произведений искусства в полном объеме. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:16
2022-04-06T20:52
культура
россия
в мире
финляндия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
новости культуры
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона ждет от Хельсинки скорейшего решения по возвращению российских произведений искусства в полном объеме.В размещенном на сайте МИД РФ ответе официального представителя министерства Марии Захаровой говорится, что "2-3 апреля финскими таможенными органами со ссылкой на возможное нарушение режима так называемых санкций против России на российско-финляндской границе были задержаны три автомашины, следовавшие через территорию Финляндии в Российскую Федерацию"."Они осуществляли транзитную перевозку принадлежащих Государственному Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее и Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина культурных ценностей, ранее экспонировавшихся в Италии (Милан и Удина) и Японии (Тиба)", - напомнила она.По словам Захаровой, 5 апреля в присутствии сотрудников посольства России в Финляндии груз временно, до окончания разбирательства, помещен в специально оборудованное хранилище государственного музея Атенеум в Хельсинки."До финских властей было доведено требование о недопустимости вскрытия опломбированных упаковок", - заметила Захарова, добавив, что Хельсинки ждут теперь разъяснений со стороны Европейской комиссии."По сути, эту ситуацию можно охарактеризовать двумя словами - правовой беспредел. Речь идет о задержании в нарушение международного права культурных ценностей, принадлежащих Российской Федерации и временно находившихся за границей под государственные гарантии стран, в которых организовывались выставки этих предметов на некоммерческой основе в сотрудничестве с нашими музеями", - отметила она."Ожидаем скорейшего решения финских властей по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию наших произведений искусства в полном объеме", - заключила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20220313/morozovy-1777852673.html
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россия, в мире, финляндия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости культуры, санкции в отношении россии
20:16 06.04.2022 (обновлено: 20:52 06.04.2022)
 
В МИД назвали задержание в Финляндии культурных ценностей беспределом

В МИД назвали задержание в Финляндии культурных ценностей правовым беспределом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская сторона ждет от Хельсинки скорейшего решения по возвращению российских произведений искусства в полном объеме.
В размещенном на сайте МИД РФ ответе официального представителя министерства Марии Захаровой говорится, что "2-3 апреля финскими таможенными органами со ссылкой на возможное нарушение режима так называемых санкций против России на российско-финляндской границе были задержаны три автомашины, следовавшие через территорию Финляндии в Российскую Федерацию".
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"Они осуществляли транзитную перевозку принадлежащих Государственному Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее и Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина культурных ценностей, ранее экспонировавшихся в Италии (Милан и Удина) и Японии (Тиба)", - напомнила она.
По словам Захаровой, 5 апреля в присутствии сотрудников посольства России в Финляндии груз временно, до окончания разбирательства, помещен в специально оборудованное хранилище государственного музея Атенеум в Хельсинки.
"До финских властей было доведено требование о недопустимости вскрытия опломбированных упаковок", - заметила Захарова, добавив, что Хельсинки ждут теперь разъяснений со стороны Европейской комиссии.
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"Ожидаем скорейшего решения финских властей по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию наших произведений искусства в полном объеме", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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КультураРоссияВ миреФинляндияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Новости культурыСанкции в отношении России
 
 
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