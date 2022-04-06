https://ria.ru/20220406/finlyandiya-1782117574.html

В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства лайнерами из России

В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства лайнерами из России - РИА Новости, 06.04.2022

В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства лайнерами из России

Центральная криминальная полиция Финляндии утверждает, что российские пассажирские самолеты якобы нарушили воздушное пространство страны. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:59

2022-04-06T15:59

2022-04-06T16:44

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии утверждает, что российские пассажирские самолеты якобы нарушили воздушное пространство страны."Следствием установлено, что четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения. Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут", - говорится в сообщении.Инциденты расследуются, так как есть подозрения, что самолеты нарушили санкции ЕС, введенные против России из-за ситуации на Украине, уточняет ведомство.Предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет, а если будут обнаружены отягчающие обстоятельства - лишения свободы на срок до четырех лет. Полиция расследует дело совместно с Силами обороны и пограничной службой Финляндии. Власти не будут предоставлять никакой информация до возможного получения дополнительных данных уточняет полиция.Западные страны ввели очередной виток антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Ряд стран Евросоюза, США и Канада закрыли небо для полетов российских самолетов.В связи с закрытием воздушного пространства европейскими странами авиаперевозки в Калининградскую область наладили по альтернативному маршруту. Поезда в регион курсируют в обычном режиме. Калининградские власти заявили о готовности области к любым сценариям, в том числе к существованию в режиме "энергетического острова".В настоящее время через воздушное пространство Финского залива интенсивно используется воздушная трасса материковой России с Калининградом.

https://ria.ru/20220401/ukaz-1781274367.html

https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, россия, сша, евросоюз, новости - туризм