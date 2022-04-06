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В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства лайнерами из России - РИА Новости, 06.04.2022
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В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства лайнерами из России
В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства лайнерами из России - РИА Новости, 06.04.2022
В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства лайнерами из России
Центральная криминальная полиция Финляндии утверждает, что российские пассажирские самолеты якобы нарушили воздушное пространство страны. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:59
2022-04-06T16:44
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии утверждает, что российские пассажирские самолеты якобы нарушили воздушное пространство страны."Следствием установлено, что четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения. Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут", - говорится в сообщении.Инциденты расследуются, так как есть подозрения, что самолеты нарушили санкции ЕС, введенные против России из-за ситуации на Украине, уточняет ведомство.Предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет, а если будут обнаружены отягчающие обстоятельства - лишения свободы на срок до четырех лет. Полиция расследует дело совместно с Силами обороны и пограничной службой Финляндии. Власти не будут предоставлять никакой информация до возможного получения дополнительных данных уточняет полиция.Западные страны ввели очередной виток антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Ряд стран Евросоюза, США и Канада закрыли небо для полетов российских самолетов.В связи с закрытием воздушного пространства европейскими странами авиаперевозки в Калининградскую область наладили по альтернативному маршруту. Поезда в регион курсируют в обычном режиме. Калининградские власти заявили о готовности области к любым сценариям, в том числе к существованию в режиме "энергетического острова".В настоящее время через воздушное пространство Финского залива интенсивно используется воздушная трасса материковой России с Калининградом.
https://ria.ru/20220401/ukaz-1781274367.html
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в мире, финляндия, россия, сша, евросоюз, новости - туризм
15:59 06.04.2022 (обновлено: 16:44 06.04.2022)
 
В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства лайнерами из России

В Финляндии заявили о "нарушении воздушного пространства" пассажирскими бортами из России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии утверждает, что российские пассажирские самолеты якобы нарушили воздушное пространство страны.
"Следствием установлено, что четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения. Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут", - говорится в сообщении.
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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Российские фирмы смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях
Инциденты расследуются, так как есть подозрения, что самолеты нарушили санкции ЕС, введенные против России из-за ситуации на Украине, уточняет ведомство.
Предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет, а если будут обнаружены отягчающие обстоятельства - лишения свободы на срок до четырех лет. Полиция расследует дело совместно с Силами обороны и пограничной службой Финляндии. Власти не будут предоставлять никакой информация до возможного получения дополнительных данных уточняет полиция.
Западные страны ввели очередной виток антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Ряд стран Евросоюза, США и Канада закрыли небо для полетов российских самолетов.
В связи с закрытием воздушного пространства европейскими странами авиаперевозки в Калининградскую область наладили по альтернативному маршруту. Поезда в регион курсируют в обычном режиме. Калининградские власти заявили о готовности области к любым сценариям, в том числе к существованию в режиме "энергетического острова".
В настоящее время через воздушное пространство Финского залива интенсивно используется воздушная трасса материковой России с Калининградом.
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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