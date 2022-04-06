15:59 06.04.2022 (обновлено: 16:44 06.04.2022)
В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства лайнерами из России
В Финляндии заявили о "нарушении воздушного пространства" пассажирскими бортами из России
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии утверждает, что российские пассажирские самолеты якобы нарушили воздушное пространство страны.
"Следствием установлено, что четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения. Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут", - говорится в сообщении.
Инциденты расследуются, так как есть подозрения, что самолеты нарушили санкции ЕС, введенные против России из-за ситуации на Украине, уточняет ведомство.
Предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет, а если будут обнаружены отягчающие обстоятельства - лишения свободы на срок до четырех лет. Полиция расследует дело совместно с Силами обороны и пограничной службой Финляндии. Власти не будут предоставлять никакой информация до возможного получения дополнительных данных уточняет полиция.
В связи с закрытием воздушного пространства европейскими странами авиаперевозки в Калининградскую область наладили по альтернативному маршруту. Поезда в регион курсируют в обычном режиме. Калининградские власти заявили о готовности области к любым сценариям, в том числе к существованию в режиме "энергетического острова".
В настоящее время через воздушное пространство Финского залива интенсивно используется воздушная трасса материковой России с Калининградом.
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