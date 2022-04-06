https://ria.ru/20220406/finlyandiya-1782114425.html

Финская VR прекратит грузовое сообщение с Россией

Финская VR прекратит грузовое сообщение с Россией - РИА Новости, 06.04.2022

Финская VR прекратит грузовое сообщение с Россией

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group приостанавливает сообщение в сфере грузоперевозок с Россией после его возобновления неделей ранее, по... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:47

2022-04-06T15:47

2022-04-06T16:37

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр — РИА Новости. Финский государственный железнодорожный оператор VR Group приостанавливает сообщение в сфере грузоперевозок с Россией после его возобновления неделей ранее, по оценкам компании процесс займет несколько месяцев, следует из релиза VR Group.На прошлой неделе компания VR Transpoint (дочерняя структура VR Group по грузоперевозкам) сообщила, что возобновляет грузовое сообщение с РФ с 30 марта. Компания ввела ограничения 27 марта - тогда она объявила, что приостанавливает операции по грузовым перевозкам с Россией из-за британских санкций в отношении РЖД. Заявление об отмене ограничений VR Transpoint сделала из-за того, что получила объяснения от властей Великобритании - санкции не распространяются на соглашения VR Group."Совет директоров VR Group 6 апреля принял решение приостановить управление грузовыми перевозками на востоке страны (российская граница). После этого решения компания VR Transpoint, которая управляет грузовыми перевозками, разработает план по их закрытию", - говорится в релизе.Там же отмечается, что санкции ЕС не препятствуют железнодорожным перевозкам между странами союза и Россией, в связи с этим расторжение контрактов VR Group на грузоперевозки должно осуществляться в порядке, указанном в контрактах и согласованном с клиентами. Компания сообщает, что постарается приостановить сообщение как можно быстрее, но оценивает период для реализации процесса в несколько месяцев.В понедельник был уволен президент и главный исполнительный директор VR Group Лаури Сиппонен - спустя восемь месяцев после своего назначения. Финская газета Helsingin sanomat связывала это кадровое решение с тем, что компания встретилась с негативной реакцией финского общества в связи с возобновлением грузосообщения с Россией. Представители VR Group в комментарии газете опровергли предположение и отказались назвать причину увольнения.

https://ria.ru/20220405/nato-1781944000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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