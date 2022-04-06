https://ria.ru/20220406/estafeta-1782172793.html

Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Эстафета добра"

Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Эстафета добра" - РИА Новости, 06.04.2022

Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Эстафета добра"

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный в рамках акции "Эстафета добра" встретились с детьми из... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:39

2022-04-06T19:39

2022-04-06T19:39

рязанская область

николай любимов

рязанская область

общество

россия

луганская народная республика

рязань

юнармия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735227596_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_871df8bdefb0b36cb1cc42e540f1103e.jpg

РЯЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный в рамках акции "Эстафета добра" встретились с детьми из Донбасса, эвакуированными в регион, сообщило правительство области.Всероссийская акция "Эстафета добра" для эвакуированных в Россию детей из Донецкой и Луганской народных республик была запущена 2 марта Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия", созданным по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Акция состоялась в шести городах страны. Рязанский регион стал седьмой площадкой ее проведения. Мероприятие прошло в Дядьковской средней школе под Рязанью.В ходе общения с детьми Любимов подчеркнул важность участия молодежи в социально значимых акциях, таких как "Эстафета добра". По его словам, подобные проекты, как и спорт, объединяют людей."Спорт движет человека по жизни вперед, закаляет. Желаю вам никогда не пасовать перед трудностями, быть целеустремленными, успешными. Уверен, что в Донецкой и Луганской народных республиках все будет хорошо, все вернутся к мирной жизни. Вы знаете, мы своих не бросаем. Вы для нас свои", - цитирует слова Любимова его пресс-служба.Губернатор рассказал о единственном в мире Рязанском училище ВДВ, предложил организовать туда экскурсию для детей из ДНР и ЛНР и дал соответствующее поручение министерству образования и молодежной политики региона. Вместе с детьми из Донбасса и рязанскими юнармейцами Любимов принял участие в мастер-классе по созданию граффити на патриотическую тему. В рамках акции состоялся также концерт с участием детской творческой студии музыкально-эстетического воспитания "Юные Александровцы" при ансамбле Александрова Министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20220318/ryazan-1778932035.html

https://ria.ru/20220304/shtab-1776546202.html

рязанская область

россия

луганская народная республика

рязань

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

николай любимов, рязанская область, общество, россия, луганская народная республика, рязань, юнармия, воздушно-десантные войска россии, донбасс, донецкая народная республика