https://ria.ru/20220406/estafeta-1782172793.html
Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Эстафета добра"
Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Эстафета добра" - РИА Новости, 06.04.2022
Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Эстафета добра"
Губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный в рамках акции "Эстафета добра" встретились с детьми из... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:39
2022-04-06T19:39
2022-04-06T19:39
рязанская область
николай любимов
рязанская область
общество
россия
луганская народная республика
рязань
юнармия
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РЯЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный в рамках акции "Эстафета добра" встретились с детьми из Донбасса, эвакуированными в регион, сообщило правительство области.Всероссийская акция "Эстафета добра" для эвакуированных в Россию детей из Донецкой и Луганской народных республик была запущена 2 марта Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия", созданным по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Акция состоялась в шести городах страны. Рязанский регион стал седьмой площадкой ее проведения. Мероприятие прошло в Дядьковской средней школе под Рязанью.В ходе общения с детьми Любимов подчеркнул важность участия молодежи в социально значимых акциях, таких как "Эстафета добра". По его словам, подобные проекты, как и спорт, объединяют людей."Спорт движет человека по жизни вперед, закаляет. Желаю вам никогда не пасовать перед трудностями, быть целеустремленными, успешными. Уверен, что в Донецкой и Луганской народных республиках все будет хорошо, все вернутся к мирной жизни. Вы знаете, мы своих не бросаем. Вы для нас свои", - цитирует слова Любимова его пресс-служба.Губернатор рассказал о единственном в мире Рязанском училище ВДВ, предложил организовать туда экскурсию для детей из ДНР и ЛНР и дал соответствующее поручение министерству образования и молодежной политики региона. Вместе с детьми из Донбасса и рязанскими юнармейцами Любимов принял участие в мастер-классе по созданию граффити на патриотическую тему. В рамках акции состоялся также концерт с участием детской творческой студии музыкально-эстетического воспитания "Юные Александровцы" при ансамбле Александрова Министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20220318/ryazan-1778932035.html
https://ria.ru/20220304/shtab-1776546202.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай любимов, рязанская область, общество, россия, луганская народная республика, рязань, юнармия, воздушно-десантные войска россии, донбасс, донецкая народная республика
Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Эстафета добра"
Губернатор Рязанской области Любимов принял участие в акции "Эстафета добра"
РЯЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный в рамках акции "Эстафета добра" встретились с детьми из Донбасса, эвакуированными в регион, сообщило правительство области.
Всероссийская акция "Эстафета добра" для эвакуированных в Россию
детей из Донецкой и Луганской народных республик
была запущена 2 марта Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия
", созданным по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Акция состоялась в шести городах страны. Рязанский регион стал седьмой площадкой ее проведения. Мероприятие прошло в Дядьковской средней школе под Рязанью
.
В ходе общения с детьми Любимов подчеркнул важность участия молодежи в социально значимых акциях, таких как "Эстафета добра". По его словам, подобные проекты, как и спорт, объединяют людей.
"Спорт движет человека по жизни вперед, закаляет. Желаю вам никогда не пасовать перед трудностями, быть целеустремленными, успешными. Уверен, что в Донецкой и Луганской народных республиках все будет хорошо, все вернутся к мирной жизни. Вы знаете, мы своих не бросаем. Вы для нас свои", - цитирует слова Любимова его пресс-служба.
Губернатор рассказал о единственном в мире Рязанском училище ВДВ
, предложил организовать туда экскурсию для детей из ДНР и ЛНР и дал соответствующее поручение министерству образования и молодежной политики региона. Вместе с детьми из Донбасса и рязанскими юнармейцами Любимов принял участие в мастер-классе по созданию граффити на патриотическую тему. В рамках акции состоялся также концерт с участием детской творческой студии музыкально-эстетического воспитания "Юные Александровцы" при ансамбле Александрова Министерства обороны РФ.