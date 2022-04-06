https://ria.ru/20220406/energosnabzhenie-1782114061.html
Орбан заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер
Орбан заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер - РИА Новости, 06.04.2022
Орбан заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер
Премьер Венгрии Виктор Обран заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер со стороны Брюсселя, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:47
2022-04-06T15:47
2022-04-06T15:47
в мире
венгрия
анджей дуда
виктор орбан
польша
брюссель
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Обран заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер со стороны Брюсселя, сообщает агентство Рейтер."Орбан заявляет, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер Брюсселя", - говорится в сообщении агентства.Ранее Орбан заявил, что Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нежелание Венгрии отказываться от российских энергоносителей будет ей дорого стоить.
https://ria.ru/20220406/italiya-1782081672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, анджей дуда, виктор орбан, польша, брюссель
Орбан заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер
Премьер Венгрии Орбан заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер