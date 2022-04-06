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Орбан заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер - РИА Новости, 06.04.2022
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Орбан заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер
Орбан заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер - РИА Новости, 06.04.2022
Орбан заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер
Премьер Венгрии Виктор Обран заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер со стороны Брюсселя, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:47
2022-04-06T15:47
в мире
венгрия
анджей дуда
виктор орбан
польша
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Обран заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер со стороны Брюсселя, сообщает агентство Рейтер."Орбан заявляет, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер Брюсселя", - говорится в сообщении агентства.Ранее Орбан заявил, что Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нежелание Венгрии отказываться от российских энергоносителей будет ей дорого стоить.
https://ria.ru/20220406/italiya-1782081672.html
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в мире, венгрия, анджей дуда, виктор орбан, польша, брюссель
15:47 06.04.2022
 
Орбан заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер

Премьер Венгрии Орбан заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Обран заявил, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер со стороны Брюсселя, сообщает агентство Рейтер.
"Орбан заявляет, что высокие цены на энергоснабжение требуют срочных мер Брюсселя", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нежелание Венгрии отказываться от российских энергоносителей будет ей дорого стоить.
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В миреВенгрияАнджей ДудаВиктор ОрбанПольшаБрюссель
 
 
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