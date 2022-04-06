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ВЭБ: институты развития России построят инновационные экосистемы - РИА Новости, 06.04.2022
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ВЭБ: институты развития России построят инновационные экосистемы
ВЭБ: институты развития России построят инновационные экосистемы - РИА Новости, 06.04.2022
ВЭБ: институты развития России построят инновационные экосистемы
Первый этап реформы институтов развития в РФ завершен, теперь целью становится построение ими технологической экосистемы, которая будет отвечать на новые вызовы РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:23
2022-04-06T20:23
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первый этап реформы институтов развития в РФ завершен, теперь целью становится построение ими технологической экосистемы, которая будет отвечать на новые вызовы в российской экономике и иметь фокус на новых технологиях и импортозамещении, заявили РИА Новости в госкорпорации ВЭБ.Правительство РФ во вторник признало утратившими силу подпункты распоряжения №3710-р, которые утверждали перечень институтов развития, передаваемых под управление ВЭБа, а также перечень мероприятий для этого и связанные постановления.Итогами первой фазы реформы институтов развития стало выполнение ключевых поставленных задач: было исключено дублирование процессов и функций институтов развития, устранена конкуренция между организациями и коммерческими игроками. Кроме того, "организации группы развития начали дополнять друг друга" и были утверждены стратегии организаций.Теперь ключевой задачей ВЭБа как старшего партнера в группе станет создание технологической экосистемы. С течением времени роль инновационных и технологических организаций развития будет расти. При этом, важным элементом новой модели становится инфраструктура "Сколково" (фонд "Сколково", "Сколтех", МШУ)."Инновационная и импортозамещающая повестки должны стать драйвером развития экономик городов России – от проектов по модернизации общественного транспорта до повышения качества услуг ЖКХ, медицинского обслуживания и так далее. Работа ВЭБа по данному направлению будет дополнительно усилена", - заключили в госкорпорации.
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Алёна Пава
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россия, экономика, технологии, вэб.рф (вэб)
20:23 06.04.2022
 

ВЭБ: институты развития России построят инновационные экосистемы

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ
© "ВЭБ.РФ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первый этап реформы институтов развития в РФ завершен, теперь целью становится построение ими технологической экосистемы, которая будет отвечать на новые вызовы в российской экономике и иметь фокус на новых технологиях и импортозамещении, заявили РИА Новости в госкорпорации ВЭБ.
Правительство РФ во вторник признало утратившими силу подпункты распоряжения №3710-р, которые утверждали перечень институтов развития, передаваемых под управление ВЭБа, а также перечень мероприятий для этого и связанные постановления.
"Сегодня становится критично построение более глубокой интеграции и партнерства группы организаций развития. Постановление правительства завершает первый этап реформы институтов развития. … Запуск нового этапа развития российской экономики предполагает усиление фокуса на новых технологиях и инновациях и импортозамещении. Организации развития должны отвечать новым вызовам", - рассказали в ВЭБ.
Итогами первой фазы реформы институтов развития стало выполнение ключевых поставленных задач: было исключено дублирование процессов и функций институтов развития, устранена конкуренция между организациями и коммерческими игроками. Кроме того, "организации группы развития начали дополнять друг друга" и были утверждены стратегии организаций.
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Теперь ключевой задачей ВЭБа как старшего партнера в группе станет создание технологической экосистемы. С течением времени роль инновационных и технологических организаций развития будет расти. При этом, важным элементом новой модели становится инфраструктура "Сколково" (фонд "Сколково", "Сколтех", МШУ).
"Инновационная и импортозамещающая повестки должны стать драйвером развития экономик городов России – от проектов по модернизации общественного транспорта до повышения качества услуг ЖКХ, медицинского обслуживания и так далее. Работа ВЭБа по данному направлению будет дополнительно усилена", - заключили в госкорпорации.
 
РоссияЭкономикаТехнологииВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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