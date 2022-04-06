https://ria.ru/20220406/ekosistemy-1782178002.html
ВЭБ: институты развития России построят инновационные экосистемы
ВЭБ: институты развития России построят инновационные экосистемы - РИА Новости, 06.04.2022
ВЭБ: институты развития России построят инновационные экосистемы
Первый этап реформы институтов развития в РФ завершен, теперь целью становится построение ими технологической экосистемы, которая будет отвечать на новые вызовы РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:23
2022-04-06T20:23
2022-04-06T20:23
россия
экономика
технологии
вэб.рф (вэб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632342_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_b32bbde88d1fe7702c9659476bcb727d.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первый этап реформы институтов развития в РФ завершен, теперь целью становится построение ими технологической экосистемы, которая будет отвечать на новые вызовы в российской экономике и иметь фокус на новых технологиях и импортозамещении, заявили РИА Новости в госкорпорации ВЭБ.Правительство РФ во вторник признало утратившими силу подпункты распоряжения №3710-р, которые утверждали перечень институтов развития, передаваемых под управление ВЭБа, а также перечень мероприятий для этого и связанные постановления.Итогами первой фазы реформы институтов развития стало выполнение ключевых поставленных задач: было исключено дублирование процессов и функций институтов развития, устранена конкуренция между организациями и коммерческими игроками. Кроме того, "организации группы развития начали дополнять друг друга" и были утверждены стратегии организаций.Теперь ключевой задачей ВЭБа как старшего партнера в группе станет создание технологической экосистемы. С течением времени роль инновационных и технологических организаций развития будет расти. При этом, важным элементом новой модели становится инфраструктура "Сколково" (фонд "Сколково", "Сколтех", МШУ)."Инновационная и импортозамещающая повестки должны стать драйвером развития экономик городов России – от проектов по модернизации общественного транспорта до повышения качества услуг ЖКХ, медицинского обслуживания и так далее. Работа ВЭБа по данному направлению будет дополнительно усилена", - заключили в госкорпорации.
https://realty.ria.ru/20220211/kampusy-1772238071.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632342_150:0:1131:736_1920x0_80_0_0_45536379b4c44a22d3c4f3ff91fb8dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, технологии, вэб.рф (вэб)
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первый этап реформы институтов развития в РФ завершен, теперь целью становится построение ими технологической экосистемы, которая будет отвечать на новые вызовы в российской экономике и иметь фокус на новых технологиях и импортозамещении, заявили РИА Новости в госкорпорации ВЭБ.
Правительство РФ во вторник признало утратившими силу подпункты распоряжения №3710-р, которые утверждали перечень институтов развития, передаваемых под управление ВЭБа, а также перечень мероприятий для этого и связанные постановления.
"Сегодня становится критично построение более глубокой интеграции и партнерства группы организаций развития. Постановление правительства завершает первый этап реформы институтов развития. … Запуск нового этапа развития российской экономики предполагает усиление фокуса на новых технологиях и инновациях и импортозамещении. Организации развития должны отвечать новым вызовам", - рассказали в ВЭБ.
Итогами первой фазы реформы институтов развития стало выполнение ключевых поставленных задач: было исключено дублирование процессов и функций институтов развития, устранена конкуренция между организациями и коммерческими игроками. Кроме того, "организации группы развития начали дополнять друг друга" и были утверждены стратегии организаций.
Теперь ключевой задачей ВЭБа как старшего партнера в группе станет создание технологической экосистемы. С течением времени роль инновационных и технологических организаций развития будет расти. При этом, важным элементом новой модели становится инфраструктура "Сколково
" (фонд "Сколково"
, "Сколтех
", МШУ).
"Инновационная и импортозамещающая повестки должны стать драйвером развития экономик городов России
– от проектов по модернизации общественного транспорта до повышения качества услуг ЖКХ, медицинского обслуживания и так далее. Работа ВЭБа по данному направлению будет дополнительно усилена", - заключили в госкорпорации.