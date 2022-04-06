https://ria.ru/20220406/ekosistemy-1782178002.html

ВЭБ: институты развития России построят инновационные экосистемы

ВЭБ: институты развития России построят инновационные экосистемы - РИА Новости, 06.04.2022

ВЭБ: институты развития России построят инновационные экосистемы

Первый этап реформы институтов развития в РФ завершен, теперь целью становится построение ими технологической экосистемы, которая будет отвечать на новые вызовы РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:23

2022-04-06T20:23

2022-04-06T20:23

россия

экономика

технологии

вэб.рф (вэб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632342_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_b32bbde88d1fe7702c9659476bcb727d.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первый этап реформы институтов развития в РФ завершен, теперь целью становится построение ими технологической экосистемы, которая будет отвечать на новые вызовы в российской экономике и иметь фокус на новых технологиях и импортозамещении, заявили РИА Новости в госкорпорации ВЭБ.Правительство РФ во вторник признало утратившими силу подпункты распоряжения №3710-р, которые утверждали перечень институтов развития, передаваемых под управление ВЭБа, а также перечень мероприятий для этого и связанные постановления.Итогами первой фазы реформы институтов развития стало выполнение ключевых поставленных задач: было исключено дублирование процессов и функций институтов развития, устранена конкуренция между организациями и коммерческими игроками. Кроме того, "организации группы развития начали дополнять друг друга" и были утверждены стратегии организаций.Теперь ключевой задачей ВЭБа как старшего партнера в группе станет создание технологической экосистемы. С течением времени роль инновационных и технологических организаций развития будет расти. При этом, важным элементом новой модели становится инфраструктура "Сколково" (фонд "Сколково", "Сколтех", МШУ)."Инновационная и импортозамещающая повестки должны стать драйвером развития экономик городов России – от проектов по модернизации общественного транспорта до повышения качества услуг ЖКХ, медицинского обслуживания и так далее. Работа ВЭБа по данному направлению будет дополнительно усилена", - заключили в госкорпорации.

https://realty.ria.ru/20220211/kampusy-1772238071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, экономика, технологии, вэб.рф (вэб)