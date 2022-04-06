https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html

Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20

Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20 - РИА Новости, 06.04.2022

Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20

Российская экономика из-за санкций потеряет место в двадцатке крупнейших, заявил высокопоставленный представитель администрации США. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:29

2022-04-06T17:29

2022-04-06T17:33

санкции в отношении россии

сша

россия

мвф

экономика

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Российская экономика из-за санкций потеряет место в двадцатке крупнейших, заявил высокопоставленный представитель администрации США."Экономический шок только в этом году, по прогнозам МВФ, сведет на нет экономические достижения последних 15 лет. Раньше Россия была 11-й по величине экономикой в мире. Сейчас очень вероятно, что она выпадет из топ-20", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.

https://ria.ru/20220406/medvedev-1782021447.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, сша, россия, мвф, экономика