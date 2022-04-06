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Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20 - РИА Новости, 06.04.2022
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Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20
Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20 - РИА Новости, 06.04.2022
Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20
Российская экономика из-за санкций потеряет место в двадцатке крупнейших, заявил высокопоставленный представитель администрации США. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:29
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санкции в отношении россии
сша
россия
мвф
экономика
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Российская экономика из-за санкций потеряет место в двадцатке крупнейших, заявил высокопоставленный представитель администрации США."Экономический шок только в этом году, по прогнозам МВФ, сведет на нет экономические достижения последних 15 лет. Раньше Россия была 11-й по величине экономикой в мире. Сейчас очень вероятно, что она выпадет из топ-20", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.
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сша
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санкции в отношении россии, сша, россия, мвф, экономика
17:29 06.04.2022 (обновлено: 17:33 06.04.2022)
 
Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20

США ждут, что российская экономика из-за санкций выпадет из двадцатки крупнейших в мире

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Российская экономика из-за санкций потеряет место в двадцатке крупнейших, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
"Экономический шок только в этом году, по прогнозам МВФ, сведет на нет экономические достижения последних 15 лет. Раньше Россия была 11-й по величине экономикой в мире. Сейчас очень вероятно, что она выпадет из топ-20", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
10:14
Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции
 
Санкции в отношении РоссииСШАРоссияМВФЭкономика
 
 
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