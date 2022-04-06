https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html
Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20
Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20 - РИА Новости, 06.04.2022
Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20
Российская экономика из-за санкций потеряет место в двадцатке крупнейших, заявил высокопоставленный представитель администрации США. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:29
2022-04-06T17:29
2022-04-06T17:33
санкции в отношении россии
сша
россия
мвф
экономика
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Российская экономика из-за санкций потеряет место в двадцатке крупнейших, заявил высокопоставленный представитель администрации США."Экономический шок только в этом году, по прогнозам МВФ, сведет на нет экономические достижения последних 15 лет. Раньше Россия была 11-й по величине экономикой в мире. Сейчас очень вероятно, что она выпадет из топ-20", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.
https://ria.ru/20220406/medvedev-1782021447.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, сша, россия, мвф, экономика
17:29 06.04.2022 (обновлено: 17:33 06.04.2022)
Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20
США ждут, что российская экономика из-за санкций выпадет из двадцатки крупнейших в мире