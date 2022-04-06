https://ria.ru/20220406/egipet-1782069163.html
EgyptAir возобновляет полеты в Россию
EgyptAir возобновляет полеты в Россию - РИА Новости, 06.04.2022
EgyptAir возобновляет полеты в Россию
Авиакомпания EgyptAir на этой неделе спустя месяц перерыва вновь начинает полеты между Москвой и Каиром, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:51
2022-04-06T17:51
2022-04-06T17:51
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания EgyptAir на этой неделе спустя месяц перерыва вновь начинает полеты между Москвой и Каиром, сообщает АТОР.По данным системы бронирования перевозчика, рейсы в Москву возобновляются в субботу, 9 апреля. Полеты планируются ежедневно, на маршруте заявлен Boeing 737-800. Рейс из Каира стартует в 9:30 по местному времени, прибытие в Москву (Домодедово) – в 15:55. Время в пути: 5 часов 25 минут.Из Москвы EgyptAir вылетает в 16:55 по местному времени, прибытие в Каир – в 21:25. Время в пути: 5 часов 30 минут.Стоимость перелета в одну сторону в апреле – от 447 долларов на одного (багаж включен), туда-обратно – от 788 долларов. Перелет со стыковкой до курортов Красного моря и обратно стоит в среднем около 1000 долларов.На рейсах EgyptAir транзитом через Каир можно добраться и до европейских стран. Так, перелет по маршруту Москва-Каир-Ларнака с отправлением 28 апреля стоит от 736 долларов. Авиапутешествие в Барселону обойдется в 954 долларов и выше. Перелет из Москвы в Рим через Каир стоит от 703 долларов, в Лиссабон – от 1100 долларов, в Афины – от 572 долларов. Цены указаны за билет в одну сторону.EgyptAir в начале марта приостановил полеты в Россию из-за проблем со страховкой. Ситуацию помогли решить египетские власти. Гарантом по страхованию самолетов и других процедур EgyptAir при выполнении рейсов в Россию выступил Минфин Египта.
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РИА Новости
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EgyptAir возобновляет полеты в Россию
Авиакомпания EgyptAir возобновляет полеты между Москвой и Каиром 9 апреля
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Авиакомпания EgyptAir на этой неделе спустя месяц перерыва вновь начинает полеты между Москвой и Каиром, сообщает
АТОР.
По данным системы бронирования перевозчика, рейсы в Москву возобновляются в субботу, 9 апреля. Полеты планируются ежедневно, на маршруте заявлен Boeing 737-800. Рейс из Каира стартует в 9:30 по местному времени, прибытие в Москву (Домодедово) – в 15:55. Время в пути: 5 часов 25 минут.
Из Москвы EgyptAir вылетает в 16:55 по местному времени, прибытие в Каир – в 21:25. Время в пути: 5 часов 30 минут.
Стоимость перелета в одну сторону в апреле – от 447 долларов на одного (багаж включен), туда-обратно – от 788 долларов. Перелет со стыковкой до курортов Красного моря и обратно стоит в среднем около 1000 долларов.
На рейсах EgyptAir транзитом через Каир можно добраться и до европейских стран. Так, перелет по маршруту Москва-Каир-Ларнака с отправлением 28 апреля стоит от 736 долларов. Авиапутешествие в Барселону обойдется в 954 долларов и выше. Перелет из Москвы в Рим через Каир стоит от 703 долларов, в Лиссабон – от 1100 долларов, в Афины – от 572 долларов. Цены указаны за билет в одну сторону.
EgyptAir в начале марта приостановил полеты в Россию из-за проблем со страховкой. Ситуацию помогли решить египетские власти. Гарантом по страхованию самолетов и других процедур EgyptAir при выполнении рейсов в Россию выступил Минфин Египта.