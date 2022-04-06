https://ria.ru/20220406/egipet-1782069163.html

EgyptAir возобновляет полеты в Россию

EgyptAir возобновляет полеты в Россию - РИА Новости, 06.04.2022

EgyptAir возобновляет полеты в Россию

Авиакомпания EgyptAir на этой неделе спустя месяц перерыва вновь начинает полеты между Москвой и Каиром, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:51

2022-04-06T17:51

2022-04-06T17:51

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

самолеты

аэропорты

москва

рим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769315493_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_005bbdc0f1195c8da1bc69feaa08691f.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания EgyptAir на этой неделе спустя месяц перерыва вновь начинает полеты между Москвой и Каиром, сообщает АТОР.По данным системы бронирования перевозчика, рейсы в Москву возобновляются в субботу, 9 апреля. Полеты планируются ежедневно, на маршруте заявлен Boeing 737-800. Рейс из Каира стартует в 9:30 по местному времени, прибытие в Москву (Домодедово) – в 15:55. Время в пути: 5 часов 25 минут.Из Москвы EgyptAir вылетает в 16:55 по местному времени, прибытие в Каир – в 21:25. Время в пути: 5 часов 30 минут.Стоимость перелета в одну сторону в апреле – от 447 долларов на одного (багаж включен), туда-обратно – от 788 долларов. Перелет со стыковкой до курортов Красного моря и обратно стоит в среднем около 1000 долларов.На рейсах EgyptAir транзитом через Каир можно добраться и до европейских стран. Так, перелет по маршруту Москва-Каир-Ларнака с отправлением 28 апреля стоит от 736 долларов. Авиапутешествие в Барселону обойдется в 954 долларов и выше. Перелет из Москвы в Рим через Каир стоит от 703 долларов, в Лиссабон – от 1100 долларов, в Афины – от 572 долларов. Цены указаны за билет в одну сторону.EgyptAir в начале марта приостановил полеты в Россию из-за проблем со страховкой. Ситуацию помогли решить египетские власти. Гарантом по страхованию самолетов и других процедур EgyptAir при выполнении рейсов в Россию выступил Минфин Египта.

https://ria.ru/20220304/reysy-1776547942.html

москва

рим

каир (город)

барселона (город)

испания

италия

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, самолеты, аэропорты, москва, рим, каир (город), домодедово (аэропорт), egyptair, boeing 737-800, барселона (город), испания, италия, кипр, куда можно лететь, отдых на море