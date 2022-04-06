https://ria.ru/20220406/drony-kamikadze-1782189229.html
США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе, заявил Пентагон
США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.04.2022
США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе, заявил Пентагон
США отгрузили для передачи Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade и учат украинских военных обращению с ними, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T21:50
2022-04-06T21:50
2022-04-06T22:16
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
пентагон
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США отгрузили для передачи Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade и учат украинских военных обращению с ними, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade... мы уже отправили из наших запасов", - сказал Кирби журналистам.Он добавил, что беспилотники такого типа, известные как барражирующие боеприпасы, либо уже находятся на Украине, либо направляются туда.По словам Кирби, американские военные учат обращению с ними небольшую группу украинских коллег, которые с прошлой осени проходят профессиональную подготовку в США.Кирби пояснил, что для освоения Switchblade обычно требуется около двух дней."Мне неизвестно ни о какой другой американской системе, которая планируется к передаче или уже передана и которая требовала бы дополнительной подготовки", - сообщил он.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1782177452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, пентагон, джон кирби
21:50 06.04.2022 (обновлено: 22:16 06.04.2022)
США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе, заявил Пентагон
Представитель Пентагона Кирби: США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе Switchblade