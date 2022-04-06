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США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/drony-kamikadze-1782189229.html
США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе, заявил Пентагон
США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.04.2022
США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе, заявил Пентагон
США отгрузили для передачи Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade и учат украинских военных обращению с ними, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T21:50
2022-04-06T22:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
пентагон
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США отгрузили для передачи Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade и учат украинских военных обращению с ними, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade... мы уже отправили из наших запасов", - сказал Кирби журналистам.Он добавил, что беспилотники такого типа, известные как барражирующие боеприпасы, либо уже находятся на Украине, либо направляются туда.По словам Кирби, американские военные учат обращению с ними небольшую группу украинских коллег, которые с прошлой осени проходят профессиональную подготовку в США.Кирби пояснил, что для освоения Switchblade обычно требуется около двух дней."Мне неизвестно ни о какой другой американской системе, которая планируется к передаче или уже передана и которая требовала бы дополнительной подготовки", - сообщил он.
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в мире, сша, украина, пентагон, джон кирби
21:50 06.04.2022 (обновлено: 22:16 06.04.2022)
 
США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе, заявил Пентагон

Представитель Пентагона Кирби: США отгрузили Украине сто дронов-камикадзе Switchblade

© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis MoradianБПЛА Switchblade 300
БПЛА Switchblade 300 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian
БПЛА Switchblade 300. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США отгрузили для передачи Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade и учат украинских военных обращению с ними, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade... мы уже отправили из наших запасов", - сказал Кирби журналистам.
Он добавил, что беспилотники такого типа, известные как барражирующие боеприпасы, либо уже находятся на Украине, либо направляются туда.
По словам Кирби, американские военные учат обращению с ними небольшую группу украинских коллег, которые с прошлой осени проходят профессиональную подготовку в США.
Кирби пояснил, что для освоения Switchblade обычно требуется около двух дней.
"Мне неизвестно ни о какой другой американской системе, которая планируется к передаче или уже передана и которая требовала бы дополнительной подготовки", - сообщил он.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 20:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаПентагонДжон Кирби
 
 
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