https://ria.ru/20220406/drony-1782172409.html

Пентагон рассказал, как обучает украинцев обращаться с дронами Switchblade

Пентагон рассказал, как обучает украинцев обращаться с дронами Switchblade - РИА Новости, 06.04.2022

Пентагон рассказал, как обучает украинцев обращаться с дронами Switchblade

Небольшая группа украинских специалистов в настоящее время находится в США, где проходит обучение использованию дронов-камикадзе американского производства... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:36

2022-04-06T19:36

2022-04-06T19:36

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Небольшая группа украинских специалистов в настоящее время находится в США, где проходит обучение использованию дронов-камикадзе американского производства Switchblade, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Речь идет о небольшой группе украинцев, которые уже находились здесь, проходя профессиональную военную подготовку. Мы воспользовались возможностью, чтобы отвлечь их на несколько дней и провести для них некоторую подготовку, в частности, по БЛПА Switchblade", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга. По его словам, эта группа украинских специалистов включает менее 10 человек. Вскоре они отправятся на родину, добавил представитель Пентагона.Второго апреля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США выделяют дополнительную военную "помощь" Украине в размере 300 миллионов долларов. В пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные транспортные средства, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулеметы, медицинские средства. Как отмечалось, за время работы администрации президента Джо Байдена США выделили Украине военную "помощь" в размере 2,3 миллиарда долларов, в том числе 1,6 миллиарда после начала российской спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781132506.html

https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, министерство обороны сша, украина, ситуация в днр и лнр