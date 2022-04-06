Пентагон рассказал, как обучает украинцев обращаться с дронами Switchblade
Пентагон рассказал, как обучает украинцев обращаться с дронами-камикадзе Switchblade
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis MoradianБПЛА Switchblade 300
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian
БПЛА Switchblade 300
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Небольшая группа украинских специалистов в настоящее время находится в США, где проходит обучение использованию дронов-камикадзе американского производства Switchblade, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Речь идет о небольшой группе украинцев, которые уже находились здесь, проходя профессиональную военную подготовку. Мы воспользовались возможностью, чтобы отвлечь их на несколько дней и провести для них некоторую подготовку, в частности, по БЛПА Switchblade", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга. По его словам, эта группа украинских специалистов включает менее 10 человек. Вскоре они отправятся на родину, добавил представитель Пентагона.
Второго апреля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США выделяют дополнительную военную "помощь" Украине в размере 300 миллионов долларов. В пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные транспортные средства, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулеметы, медицинские средства. Как отмечалось, за время работы администрации президента Джо Байдена США выделили Украине военную "помощь" в размере 2,3 миллиарда долларов, в том числе 1,6 миллиарда после начала российской спецоперации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.