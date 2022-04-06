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Пентагон рассказал, как обучает украинцев обращаться с дронами Switchblade - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/drony-1782172409.html
Пентагон рассказал, как обучает украинцев обращаться с дронами Switchblade
Пентагон рассказал, как обучает украинцев обращаться с дронами Switchblade - РИА Новости, 06.04.2022
Пентагон рассказал, как обучает украинцев обращаться с дронами Switchblade
Небольшая группа украинских специалистов в настоящее время находится в США, где проходит обучение использованию дронов-камикадзе американского производства... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:36
2022-04-06T19:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
министерство обороны сша
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Небольшая группа украинских специалистов в настоящее время находится в США, где проходит обучение использованию дронов-камикадзе американского производства Switchblade, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Речь идет о небольшой группе украинцев, которые уже находились здесь, проходя профессиональную военную подготовку. Мы воспользовались возможностью, чтобы отвлечь их на несколько дней и провести для них некоторую подготовку, в частности, по БЛПА Switchblade", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга. По его словам, эта группа украинских специалистов включает менее 10 человек. Вскоре они отправятся на родину, добавил представитель Пентагона.Второго апреля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США выделяют дополнительную военную "помощь" Украине в размере 300 миллионов долларов. В пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные транспортные средства, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулеметы, медицинские средства. Как отмечалось, за время работы администрации президента Джо Байдена США выделили Украине военную "помощь" в размере 2,3 миллиарда долларов, в том числе 1,6 миллиарда после начала российской спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781132506.html
https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, украина, ситуация в днр и лнр
19:36 06.04.2022
 
Пентагон рассказал, как обучает украинцев обращаться с дронами Switchblade

Пентагон рассказал, как обучает украинцев обращаться с дронами-камикадзе Switchblade

© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis MoradianБПЛА Switchblade 300
БПЛА Switchblade 300 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian
БПЛА Switchblade 300
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Небольшая группа украинских специалистов в настоящее время находится в США, где проходит обучение использованию дронов-камикадзе американского производства Switchblade, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Речь идет о небольшой группе украинцев, которые уже находились здесь, проходя профессиональную военную подготовку. Мы воспользовались возможностью, чтобы отвлечь их на несколько дней и провести для них некоторую подготовку, в частности, по БЛПА Switchblade", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга. По его словам, эта группа украинских специалистов включает менее 10 человек. Вскоре они отправятся на родину, добавил представитель Пентагона.
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Второго апреля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США выделяют дополнительную военную "помощь" Украине в размере 300 миллионов долларов. В пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные транспортные средства, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулеметы, медицинские средства. Как отмечалось, за время работы администрации президента Джо Байдена США выделили Украине военную "помощь" в размере 2,3 миллиарда долларов, в том числе 1,6 миллиарда после начала российской спецоперации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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