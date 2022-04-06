https://ria.ru/20220406/donbass-1782109672.html

Украинские войска обстреляли Донецкий

Украинские войска обстреляли Донецкий - РИА Новости, 06.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецкий

Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:28

2022-04-06T15:28

2022-04-06T15:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781134249_0:0:3370:1896_1920x0_80_0_0_0a90a175b5e428d33e2a9eeb7c6bd938.jpg

ЛУГАНСК, 6 апр – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ЛНР в СЦКК за текущие сутки уже неоднократно сообщало об обстрелах Донецкого со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов из РСЗО "Град", а также артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.40 (совпадает с мск) с направления населенный пункт Нижнее по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (10 снарядов)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/yasinovataya-1782090279.html

https://ria.ru/20220406/obstrel-1782100776.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, сцкк