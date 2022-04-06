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Украинские войска обстреляли Донецкий - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/donbass-1782109672.html
Украинские войска обстреляли Донецкий
Украинские войска обстреляли Донецкий - РИА Новости, 06.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецкий
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:28
2022-04-06T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 6 апр – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ЛНР в СЦКК за текущие сутки уже неоднократно сообщало об обстрелах Донецкого со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов из РСЗО "Град", а также артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.40 (совпадает с мск) с направления населенный пункт Нижнее по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (10 снарядов)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/yasinovataya-1782090279.html
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россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, сцкк
15:28 06.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецкий

Украинские войска выпустили по Донецкому десять снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМина на территории Луганской ТЭС
Мина на территории Луганской ТЭС - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мина на территории Луганской ТЭС. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 апр – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК за текущие сутки уже неоднократно сообщало об обстрелах Донецкого со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов из РСЗО "Град", а также артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра.
Указатель на въезде в город Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
14:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.40 (совпадает с мск) с направления населенный пункт Нижнее по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (10 снарядов)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела поселка Александровка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
14:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Александровку 122-миллиметровыми снарядами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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