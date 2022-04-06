https://ria.ru/20220406/donbass-1782109672.html
Украинские войска обстреляли Донецкий
Украинские войска обстреляли Донецкий - РИА Новости, 06.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецкий
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:28
2022-04-06T15:28
2022-04-06T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 6 апр – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ЛНР в СЦКК за текущие сутки уже неоднократно сообщало об обстрелах Донецкого со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов из РСЗО "Град", а также артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.40 (совпадает с мск) с направления населенный пункт Нижнее по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (10 снарядов)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/yasinovataya-1782090279.html
https://ria.ru/20220406/obstrel-1782100776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, сцкк
Украинские войска обстреляли Донецкий
Украинские войска выпустили по Донецкому десять снарядов калибра 122 миллиметра