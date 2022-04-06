https://ria.ru/20220406/donbass-1782061097.html
Глава ДНР встретился с российскими чиновниками, которые доставили гумпомощь
Глава ДНР встретился с российскими чиновниками, которые доставили гумпомощь - РИА Новости, 06.04.2022
Глава ДНР встретился с российскими чиновниками, которые доставили гумпомощь
Глава Донецкой народной республики Денис Пушили провел встречу с российскими чиновниками, которые привезли в ДНР первую партию гуманитарной помощи из 200 тонн. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:11
2022-04-06T13:11
2022-04-06T13:11
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
мариуполь
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушили провел встречу с российскими чиновниками, которые привезли в ДНР первую партию гуманитарной помощи из 200 тонн."Встретился с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации Игорем Бариновым, представителем ФАДН Айказом Микаеляном, директором ФГБУ "Дом народов России" Анной Полежаевой, директором консорциума "Русэкспорт" Дмитрием Исаенко. Они привезли первую партию из более чем 200 тонн гуманитарной помощи, собранной различными общинами, диаспорами России", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР добавил, что после встречи он поехал с российской делегацией в Мариуполь, чтобы "лично доставить ее (гумпомощь - ред.) многострадальным жителям города".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/obeschanie-1780581018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, мариуполь, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), денис пушилин
Глава ДНР встретился с российскими чиновниками, которые доставили гумпомощь
Глава ДНР Пушилин встретился с российскими чиновниками, которые доставили гумпомощь