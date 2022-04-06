10:07 06.04.2022 (обновлено: 10:32 06.04.2022)
Подразделения ЛНР за сутки ликвидировали 50 украинских военных
В ЛНР заявили, что ВСУ потеряли 50 человек при столкновениях с подразделениями республики
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 50 человек и технику.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 50 человек личного состава; один танк; пять бронетранспортеров; две единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ЛНР 86 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град" и артиллерии калибра 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.