https://ria.ru/20220406/donbass-1782020513.html

Подразделения ЛНР за сутки ликвидировали 50 украинских военных

Подразделения ЛНР за сутки ликвидировали 50 украинских военных - РИА Новости, 06.04.2022

Подразделения ЛНР за сутки ликвидировали 50 украинских военных

Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 50 человек и... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:07

2022-04-06T10:07

2022-04-06T10:32

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

владимир путин

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 50 человек и технику."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 50 человек личного состава; один танк; пять бронетранспортеров; две единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ЛНР 86 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град" и артиллерии калибра 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/vsu-1781833863.html

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, россия, луганская народная республика