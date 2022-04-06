https://ria.ru/20220406/dipotnosheniya-1782160041.html
В Кремле не исключили разрыв дипломатических отношений со странами Запада
В Кремле не исключили разрыв дипломатических отношений со странами Запада - РИА Новости, 06.04.2022
В Кремле не исключили разрыв дипломатических отношений со странами Запада
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада в случае продолжения практики высылки... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:16
2022-04-06T18:16
2022-04-06T18:59
россия
дмитрий песков
в мире
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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада в случае продолжения практики высылки российских дипломатов."Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений", — сказал представитель Кремля в интервью французскому телеканалу LCI.В то же время он подчеркнул, что в нынешних условиях их необходимо сохранять.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.
https://ria.ru/20220406/posolstva-1782156153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, в мире
18:16 06.04.2022 (обновлено: 18:59 06.04.2022)
В Кремле не исключили разрыв дипломатических отношений со странами Запада
Пресс-секретарь Песков не исключил разрыв дипломатических отношений со странами Запада
ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада в случае продолжения практики высылки российских дипломатов.
"Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений", — сказал представитель Кремля в интервью французскому телеканалу LCI.
В то же время он подчеркнул, что в нынешних условиях их необходимо сохранять.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.