https://ria.ru/20220406/dipotnosheniya-1782160041.html

В Кремле не исключили разрыв дипломатических отношений со странами Запада

В Кремле не исключили разрыв дипломатических отношений со странами Запада - РИА Новости, 06.04.2022

В Кремле не исключили разрыв дипломатических отношений со странами Запада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада в случае продолжения практики высылки... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:16

2022-04-06T18:16

2022-04-06T18:59

россия

дмитрий песков

в мире

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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада в случае продолжения практики высылки российских дипломатов."Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений", — сказал представитель Кремля в интервью французскому телеканалу LCI.В то же время он подчеркнул, что в нынешних условиях их необходимо сохранять.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.

https://ria.ru/20220406/posolstva-1782156153.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, в мире