https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782173740.html

МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией

МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией - РИА Новости, 06.04.2022

МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией

Россия ответит на высылку своих дипломатов из Греции, говорится в заявлении МИД РФ в среду. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:43

2022-04-06T19:43

2022-04-06T19:48

россия

греция

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

афины

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку своих дипломатов из Греции, говорится в заявлении МИД РФ в среду.Ранее власти Греции решили объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата."Нет сомнений, что истинная цель авторов безосновательного решения о высылке из страны наших сотрудников заключается в том, чтобы посеять рознь между российским и греческим народами", - говорится в заявлении."Последствия враждебной акции целиком остаются на совести Афин. Примем ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, греция, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, афины