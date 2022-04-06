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МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией - РИА Новости, 06.04.2022
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МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией
МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией - РИА Новости, 06.04.2022
МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией
Россия ответит на высылку своих дипломатов из Греции, говорится в заявлении МИД РФ в среду. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:43
2022-04-06T19:48
россия
греция
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку своих дипломатов из Греции, говорится в заявлении МИД РФ в среду.Ранее власти Греции решили объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата."Нет сомнений, что истинная цель авторов безосновательного решения о высылке из страны наших сотрудников заключается в том, чтобы посеять рознь между российским и греческим народами", - говорится в заявлении."Последствия враждебной акции целиком остаются на совести Афин. Примем ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.
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россия, греция, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, афины
19:43 06.04.2022 (обновлено: 19:48 06.04.2022)
 
МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией

МИД: последствия высылки дипломатов России остаются на совести Афин, примем ответные меры

© Фото : сайт Посольства РФ в ГрецииПосольство РФ в Греческой Республике
Посольство РФ в Греческой Республике - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : сайт Посольства РФ в Греции
Посольство РФ в Греческой Республике. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку своих дипломатов из Греции, говорится в заявлении МИД РФ в среду.
Ранее власти Греции решили объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата.
"Нет сомнений, что истинная цель авторов безосновательного решения о высылке из страны наших сотрудников заключается в том, чтобы посеять рознь между российским и греческим народами", - говорится в заявлении.
"Последствия враждебной акции целиком остаются на совести Афин. Примем ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 21:56
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
РоссияГрецияСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреАфины
 
 
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