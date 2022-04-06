https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782173740.html
МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией
МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией - РИА Новости, 06.04.2022
МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией
Россия ответит на высылку своих дипломатов из Греции, говорится в заявлении МИД РФ в среду. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:43
2022-04-06T19:43
2022-04-06T19:48
россия
греция
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
афины
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку своих дипломатов из Греции, говорится в заявлении МИД РФ в среду.Ранее власти Греции решили объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата."Нет сомнений, что истинная цель авторов безосновательного решения о высылке из страны наших сотрудников заключается в том, чтобы посеять рознь между российским и греческим народами", - говорится в заявлении."Последствия враждебной акции целиком остаются на совести Афин. Примем ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, греция, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, афины
19:43 06.04.2022 (обновлено: 19:48 06.04.2022)
МИД назвал высылку российских дипломатов из Греции враждебной акцией
МИД: последствия высылки дипломатов России остаются на совести Афин, примем ответные меры