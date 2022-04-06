https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782041741.html

В МИД пообещали ответ на признание дипломатов персонами нон грата

В МИД пообещали ответ на признание дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД пообещали ответ на признание дипломатов персонами нон грата

Ответные меры России на решение Евросоюза о высылке российских дипломатов последуют, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:57

2022-04-06T11:57

2022-04-06T11:57

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ответные меры России на решение Евросоюза о высылке российских дипломатов последуют, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Последнее решение Евросоюза об объявлении персонами нон грата ряда российских дипломатов будет сужать возможности такого (дипломатического) общения. Разумеется, ответные меры последуют", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220406/ataka-1782007282.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, евросоюз, санкции в отношении россии