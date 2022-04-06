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В МИД пообещали ответ на признание дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 06.04.2022
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В МИД пообещали ответ на признание дипломатов персонами нон грата
В МИД пообещали ответ на признание дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД пообещали ответ на признание дипломатов персонами нон грата
Ответные меры России на решение Евросоюза о высылке российских дипломатов последуют, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:57
2022-04-06T11:57
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ответные меры России на решение Евросоюза о высылке российских дипломатов последуют, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Последнее решение Евросоюза об объявлении персонами нон грата ряда российских дипломатов будет сужать возможности такого (дипломатического) общения. Разумеется, ответные меры последуют", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220406/ataka-1782007282.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, евросоюз, санкции в отношении россии
11:57 06.04.2022
 
В МИД пообещали ответ на признание дипломатов персонами нон грата

Замглавы МИД Грушко пообещал ответные меры на решение ЕС о высылке российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ответные меры России на решение Евросоюза о высылке российских дипломатов последуют, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Последнее решение Евросоюза об объявлении персонами нон грата ряда российских дипломатов будет сужать возможности такого (дипломатического) общения. Разумеется, ответные меры последуют", - подчеркнул он.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:21
МИД: Россия ответит на каждый недружественный акт против дипломатов
 
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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